Η Chery παρουσίασε το ηλεκτρικό Chery Q και το ανανεωμένο Chery Tiggo 4 (photos)

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Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Chery πραγματοποίησε την πανευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Σχεδιασμένο τόσο για τις οικογένειες όσο και για το νεανικό κοινό, συνδυάζει σύγχρονη και κομψή εξωτερική σχεδίαση με ευρύχωρο εσωτερικό, ευκολία στη χρήση και μεγάλες δυνατότητες «έξυπνης» αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και οχήματος. Το μήκος των 4.19μ. το κάνει να κινηθεί με ευκολία μέσα στον αστικό ιστό, ενώ το μεταξόνιο των 2.70μ εξασφαλίζει άνεση για όλους τους επιβάτες, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες τόσο των καθημερινών μετακινήσεων όσο και των οικογενειακών ταξιδιών. Το Chery Q αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Επιπλέον, δίπλα στα δημοφιλή Chery Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9 δεσπόζει η νέα, ισχυρότερη έκδοση του Chery Tiggo 4. Πρόκειται για το Chery Tiggo 4 1.5T HEV, το οποίο ενσωματώνει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.499 κ.εκ., πλαισιωμένο από την προηγμένη και δοκιμασμένη υβριδική τεχνολογία της Chery. Το σύστημα αποδίδει 224 ίππους, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και άμεση απόκριση, με παράλληλη έμφαση στην αποδοτικότητα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Chery παρουσίασε πραγματικές ιστορίες οικογενειών που έχουν επιλέξει τα οχήματά της σε αγορές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Οι ιστορίες αυτές ανέδειξαν τον ρόλο του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα της οικογένειας, από τα μεγάλα ταξίδια και τις επαγγελματικές μετακινήσεις ενός ζευγαριού φωτογράφων, που αναγνώρισε τη συμβολή των συστημάτων υποβοήθησης στην ασφάλεια, έως την προσπάθεια μιας οικογένειας με δύο παιδιά να διατηρεί ουσιαστικό χρόνο μαζί παρά τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Τέλος, η Chery έχει εδραιώσει την παρουσία της σε πολλές χώρες της ΕΕ και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μακροπρόθεσμης, προσανατολισμένης στην ασφάλεια ανάπτυξής της στην Ευρώπη, αποτελεί το Global Safety Challenge, που διοργάνωσε πρόσφατα η Chery στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Στο πλαίσιο της δοκιμής, η μπαταρία ενός Chery Tiggo 9 βυθίστηκε σε αλατούχο νερό για 24 ώρες. Σε συνδυασμό με τη δοκιμή αντοχής του κάτω μέρους του οχήματος, η δοκιμασία ανέδειξε την ανθεκτικότητα του μοντέλου σε απαιτητικές συνθήκες, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Chery για την ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων οχημάτων.

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