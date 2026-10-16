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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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16.10.2026 12:03

Ελλάδα: Ρεκόρ με πάνω από 45 ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πωλούνται κάθε μέρα για όλο το Σεπτέμβριο

16.10.2026 12:03
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Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπέρασαν το 10% των νέων ταξινομήσεων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, με 1.363 μονάδες και αύξηση 60,4% σε σχέση με πέρυσι.

Περισσότερα από 45 καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα την ημέρα, κατά μέσο όρο, προστέθηκαν στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια επίδοση που αποτυπώνει την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, σε έναν μήνα κατά τον οποίο τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αναπτύχθηκαν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από το σύνολο της αγοράς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο του 2026 ταξινομήθηκαν 1.363 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά, έναντι 850 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση έφτασε το 60,4%, με την κατηγορία να κερδίζει αισθητά μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 14:05
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