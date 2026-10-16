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16.10.2026 11:57

Αυτό είναι το φθηνότερο Skoda στην Ελλάδα – Με 10 χρόνια εγγύηση

16.10.2026 11:57
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Το φθηνότερο Skoda στην Ελλάδα ξεκινά από 15.950 ευρώ, συνδυάζοντας βενζινοκινητήρα 80 ίππων με δυνατότητα εγγύησης έως 10 χρόνια μέσω του Skoda ZEN.

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου με λιγότερα από 16.000 ευρώ εξακολουθεί να είναι εφικτή, ακόμη και για όποιον αναζητά ένα ολοκληρωμένο supermini με χώρους για τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας. Η οικονομικότερη πρόταση της Skoda στην ελληνική αγορά συνδυάζει μια προσιτή τιμή εκκίνησης με ένα ακόμη στοιχείο που ενδιαφέρει όσους σκοπεύουν να κρατήσουν το αυτοκίνητό τους για πολλά χρόνια: τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης έως τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας, υπό τις προϋποθέσεις του προγράμματος Skoda ZEN. 

Πρόκειται για το Skoda Fabia, το οποίο προσφέρεται από 15.950 ευρώ στην έκδοση Selection 1.0 MPI 80 PS. Στην τιμή περιλαμβάνεται ήδη προωθητικό όφελος 2.000 ευρώ, με το μικρό μοντέλο να αποτελεί την αφετηρία της γκάμας της τσεχικής μάρκας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 14:03
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