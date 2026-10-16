search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2026 09:54

Το ιπτάμενο Tesla που πιάνει στο έδαφος τα 97 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο

16.10.2026 09:54
tesla new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο Έλον Μασκ παρουσίασε το νέο Tesla Roadster σε εκδήλωση στο Τέξας, επιδεικνύοντας ένα όχημα ικανό να εκτελεί εναέριους ελιγμούς και να κινείται ανάποδα σε ράμπα.
  • Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποίησε σύστημα αναρρόφησης για να παραμείνει προσκολλημένο στη ράμπα και ειδικούς προωθητήρες, αναπτυγμένους με τη SpaceX, για να πραγματοποιήσει ελεγχόμενες εναέριες κινήσεις.
  • Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το Roadster πέτυχε επιτάχυνση από στάση στα 97 χλμ./ώρα σε 0,81 δευτερόλεπτα, μια επίδοση που αναμένει ανεξάρτητη επιβεβαίωση στο μοντέλο παραγωγής.
  • Η Tesla τοποθετεί την έναρξη της παραγωγής του μοντέλου για το 2028, ενώ το όχημα διαφημίζεται με τελική ταχύτητα που υπερβαίνει τα 370 χλμ./ώρα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα αυτοκίνητο που επιταχύνει σχεδόν αστραπιαία, κινείται ανάποδα σε ράμπα και απογειώνεται, εκτελώντας ελιγμούς στον αέρα, επέλεξε να παρουσιάσει ο Έλον Μασκ, μετατρέποντας την αποκάλυψη του νέου Tesla Roadster σε ένα θέαμα ανάμεσα στην αυτοκίνηση και την αεροδιαστημική.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σε εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας, με το ηλεκτρικό σπορ μοντέλο να επιδεικνύει δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ μια συνηθισμένη δοκιμή επιτάχυνσης. Το λευκό Roadster ανέβηκε σε καμπύλη ράμπα, βρέθηκε ανάποδα και στη συνέχεια αποσπάστηκε από την επιφάνειά της, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια ενσωματωμένων προωθητήρων.

Από στάση στα 97 χλμ./ώρα πριν περάσει ένα δευτερόλεπτο

Εξίσου εντυπωσιακή με τα ακροβατικά είναι η επιτάχυνση που παρουσίασε η εταιρεία. Στη δοκιμή της εκδήλωσης, το Roadster έφτασε από στάση τα 60 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 97 χλμ./ώρα, σε 0,81 δευτερόλεπτα, με τη συνδρομή του συστήματος προώθησης. Πρόκειται για επίδοση της παρουσίασης, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητες μετρήσεις στο μοντέλο παραγωγής.

Για να μπορεί το αυτοκίνητο να παραμένει κολλημένο στη ράμπα ακόμη και ανάποδα, χρησιμοποιείται σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Οι προωθητήρες, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη SpaceX, αναλαμβάνουν διαφορετικό ρόλο, επιτρέποντας σύντομες εναέριες κινήσεις και ελεγχόμενη προσγείωση. Στην επίδειξη, το όχημα πραγματοποίησε και άλμα πάνω από άλλα αυτοκίνητα.

Ο χαρακτηρισμός «ιπτάμενο αυτοκίνητο» χρειάζεται, επομένως, τη διευκρίνισή του. Αυτό που παρουσιάστηκε ήταν ένα όχημα ικανό για σύντομη απογείωση και εναέρια ακροβατικά σε ελεγχόμενο χώρο. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια λειτουργία στην καθημερινότητα παραμένει διαφορετικό ζήτημα, με ανοιχτά ερωτήματα για τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Το στοίχημα είναι να φτάσει στην παραγωγή

Πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα υπάρχει μια μακρά ιστορία αναμονής. Η δεύτερη γενιά του Roadster είχε πρωτοπαρουσιαστεί το 2017, με αρχικό στόχο παραδόσεων το 2020, ενώ πλέον η Tesla τοποθετεί την έναρξη παραγωγής στο 2028.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επιτάχυνση κάτω του ενός δευτερολέπτου για τα 0–97 χλμ./ώρα και τελική ταχύτητα άνω των 370 χλμ./ώρα, χωρίς να προσδιορίσει στην εκδήλωση τις τελικές τιμές πώλησης. Το Roadster λειτουργεί έτσι ως επίδειξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Tesla, με την εμπορική του διαδρομή να παραμένει μπροστά του.

Διαβάστε επίσης

Δοκιμή Xpeng P7+ Long Range RWD: Πολυτέλεια σε τιμή κόστους

Φθηνότερο το πανέμορφο B-SUV της Renault – Πόσο μειώθηκε η τιμή

Βάζεις 20€ βενζίνη μόνο όταν ανάψει το λαμπάκι; Γιατί πρέπει να αλλάξεις συνήθεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
grava
ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Κρυφτό από ΤΕΕ και Ζαχαράκη για τους ελέγχους – Το γαλαζοπράσινο καθεστώς στο Επιμελητήριο νίπτει τα χείρας του

zelenskt-witkoff-evropaioi-igetes
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» της ΕΕ κατά Τραμπ: «Μας πρόδωσες» – «Την εκεχειρία σου δεν τη σεβάστηκε ο Πούτιν, δεν θα αρθεί καμία κύρωση»

Skoda_Fabia_053
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το φθηνότερο Skoda στην Ελλάδα – Με 10 χρόνια εγγύηση

costa-leyen
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΕΕ: Μετά το χάος για προϋπολογισμό και ενέργεια, σειρά για Ουκρανία, ευρωπαϊκή ασφάλεια και μεταναστευτικό – Συγκρατημένη ικανοποίηση στην Αθήνα

aftokinito_kamera_1610_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η μπροστινή κάμερα στο αυτοκίνητό σου είναι πιο χρήσιμη απ’ όσο νομίζεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karamanlis samaras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο στρατόπεδο Σαμαρά από τις αποστάσεις Καραμανλή - Πού φτάνουν οι δεξαμενές για το νέο κόμμα

keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

stratos orkomosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές

roger-waters-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Ρότζερ Γουότερς «ισοπεδώνει» τον Χέτφιλντ των Metallica: «Είναι καθίκι, έχει δείκτη νοημοσύνης 3»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 12:02
grava
ΕΛΛΑΔΑ

Γκράβα: Κρυφτό από ΤΕΕ και Ζαχαράκη για τους ελέγχους – Το γαλαζοπράσινο καθεστώς στο Επιμελητήριο νίπτει τα χείρας του

zelenskt-witkoff-evropaioi-igetes
ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» της ΕΕ κατά Τραμπ: «Μας πρόδωσες» – «Την εκεχειρία σου δεν τη σεβάστηκε ο Πούτιν, δεν θα αρθεί καμία κύρωση»

Skoda_Fabia_053
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το φθηνότερο Skoda στην Ελλάδα – Με 10 χρόνια εγγύηση

1 / 3