Το ιπτάμενο Tesla που πιάνει στο έδαφος τα 97 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο

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Ένα αυτοκίνητο που επιταχύνει σχεδόν αστραπιαία, κινείται ανάποδα σε ράμπα και απογειώνεται, εκτελώντας ελιγμούς στον αέρα, επέλεξε να παρουσιάσει ο Έλον Μασκ, μετατρέποντας την αποκάλυψη του νέου Tesla Roadster σε ένα θέαμα ανάμεσα στην αυτοκίνηση και την αεροδιαστημική.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σε εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας, με το ηλεκτρικό σπορ μοντέλο να επιδεικνύει δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ μια συνηθισμένη δοκιμή επιτάχυνσης. Το λευκό Roadster ανέβηκε σε καμπύλη ράμπα, βρέθηκε ανάποδα και στη συνέχεια αποσπάστηκε από την επιφάνειά της, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια ενσωματωμένων προωθητήρων.
Εξίσου εντυπωσιακή με τα ακροβατικά είναι η επιτάχυνση που παρουσίασε η εταιρεία. Στη δοκιμή της εκδήλωσης, το Roadster έφτασε από στάση τα 60 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 97 χλμ./ώρα, σε 0,81 δευτερόλεπτα, με τη συνδρομή του συστήματος προώθησης. Πρόκειται για επίδοση της παρουσίασης, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητες μετρήσεις στο μοντέλο παραγωγής.
Για να μπορεί το αυτοκίνητο να παραμένει κολλημένο στη ράμπα ακόμη και ανάποδα, χρησιμοποιείται σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Οι προωθητήρες, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη SpaceX, αναλαμβάνουν διαφορετικό ρόλο, επιτρέποντας σύντομες εναέριες κινήσεις και ελεγχόμενη προσγείωση. Στην επίδειξη, το όχημα πραγματοποίησε και άλμα πάνω από άλλα αυτοκίνητα.
Ο χαρακτηρισμός «ιπτάμενο αυτοκίνητο» χρειάζεται, επομένως, τη διευκρίνισή του. Αυτό που παρουσιάστηκε ήταν ένα όχημα ικανό για σύντομη απογείωση και εναέρια ακροβατικά σε ελεγχόμενο χώρο. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια λειτουργία στην καθημερινότητα παραμένει διαφορετικό ζήτημα, με ανοιχτά ερωτήματα για τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
Πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα υπάρχει μια μακρά ιστορία αναμονής. Η δεύτερη γενιά του Roadster είχε πρωτοπαρουσιαστεί το 2017, με αρχικό στόχο παραδόσεων το 2020, ενώ πλέον η Tesla τοποθετεί την έναρξη παραγωγής στο 2028.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επιτάχυνση κάτω του ενός δευτερολέπτου για τα 0–97 χλμ./ώρα και τελική ταχύτητα άνω των 370 χλμ./ώρα, χωρίς να προσδιορίσει στην εκδήλωση τις τελικές τιμές πώλησης. Το Roadster λειτουργεί έτσι ως επίδειξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Tesla, με την εμπορική του διαδρομή να παραμένει μπροστά του.
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