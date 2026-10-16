Το ιπτάμενο Tesla που πιάνει στο έδαφος τα 97 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο

Takeaways by to pontiki AI Ο Έλον Μασκ παρουσίασε το νέο Tesla Roadster σε εκδήλωση στο Τέξας, επιδεικνύοντας ένα όχημα ικανό να εκτελεί εναέριους ελιγμούς και να κινείται ανάποδα σε ράμπα.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρησιμοποίησε σύστημα αναρρόφησης για να παραμείνει προσκολλημένο στη ράμπα και ειδικούς προωθητήρες, αναπτυγμένους με τη SpaceX, για να πραγματοποιήσει ελεγχόμενες εναέριες κινήσεις.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το Roadster πέτυχε επιτάχυνση από στάση στα 97 χλμ./ώρα σε 0,81 δευτερόλεπτα, μια επίδοση που αναμένει ανεξάρτητη επιβεβαίωση στο μοντέλο παραγωγής.

Η Tesla τοποθετεί την έναρξη της παραγωγής του μοντέλου για το 2028, ενώ το όχημα διαφημίζεται με τελική ταχύτητα που υπερβαίνει τα 370 χλμ./ώρα.

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Ένα αυτοκίνητο που επιταχύνει σχεδόν αστραπιαία, κινείται ανάποδα σε ράμπα και απογειώνεται, εκτελώντας ελιγμούς στον αέρα, επέλεξε να παρουσιάσει ο Έλον Μασκ, μετατρέποντας την αποκάλυψη του νέου Tesla Roadster σε ένα θέαμα ανάμεσα στην αυτοκίνηση και την αεροδιαστημική.

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI October 16, 2026

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σε εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας, με το ηλεκτρικό σπορ μοντέλο να επιδεικνύει δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ μια συνηθισμένη δοκιμή επιτάχυνσης. Το λευκό Roadster ανέβηκε σε καμπύλη ράμπα, βρέθηκε ανάποδα και στη συνέχεια αποσπάστηκε από την επιφάνειά της, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια ενσωματωμένων προωθητήρων.

Our design language has evolved since the last reveal: from S3XY to Cybertruck, Cybercab & Optimus



Roadster is inspired by the SR-71 & F-35 pic.twitter.com/CV7trDTS66 — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Από στάση στα 97 χλμ./ώρα πριν περάσει ένα δευτερόλεπτο

Εξίσου εντυπωσιακή με τα ακροβατικά είναι η επιτάχυνση που παρουσίασε η εταιρεία. Στη δοκιμή της εκδήλωσης, το Roadster έφτασε από στάση τα 60 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 97 χλμ./ώρα, σε 0,81 δευτερόλεπτα, με τη συνδρομή του συστήματος προώθησης. Πρόκειται για επίδοση της παρουσίασης, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητες μετρήσεις στο μοντέλο παραγωγής.

My first time seeing the next-gen Tesla Roadster! 👀 pic.twitter.com/HePksE44AA October 16, 2026

Για να μπορεί το αυτοκίνητο να παραμένει κολλημένο στη ράμπα ακόμη και ανάποδα, χρησιμοποιείται σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Οι προωθητήρες, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη SpaceX, αναλαμβάνουν διαφορετικό ρόλο, επιτρέποντας σύντομες εναέριες κινήσεις και ελεγχόμενη προσγείωση. Στην επίδειξη, το όχημα πραγματοποίησε και άλμα πάνω από άλλα αυτοκίνητα.

🤯 RECORD BREAKING SPEEDS: Tesla’s new Roadster just accelerated from 0 to 60 mph in just 0.81 seconds. pic.twitter.com/2yibhLkbHM October 16, 2026

Ο χαρακτηρισμός «ιπτάμενο αυτοκίνητο» χρειάζεται, επομένως, τη διευκρίνισή του. Αυτό που παρουσιάστηκε ήταν ένα όχημα ικανό για σύντομη απογείωση και εναέρια ακροβατικά σε ελεγχόμενο χώρο. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια λειτουργία στην καθημερινότητα παραμένει διαφορετικό ζήτημα, με ανοιχτά ερωτήματα για τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Το στοίχημα είναι να φτάσει στην παραγωγή

Πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα υπάρχει μια μακρά ιστορία αναμονής. Η δεύτερη γενιά του Roadster είχε πρωτοπαρουσιαστεί το 2017, με αρχικό στόχο παραδόσεων το 2020, ενώ πλέον η Tesla τοποθετεί την έναρξη παραγωγής στο 2028.

The Tesla Roadster would leave your favorite sports car in the dust pic.twitter.com/HxqRipibPU — Teslaconomics (@Teslaconomics) October 16, 2026

Η εταιρεία ανακοίνωσε επιτάχυνση κάτω του ενός δευτερολέπτου για τα 0–97 χλμ./ώρα και τελική ταχύτητα άνω των 370 χλμ./ώρα, χωρίς να προσδιορίσει στην εκδήλωση τις τελικές τιμές πώλησης. Το Roadster λειτουργεί έτσι ως επίδειξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Tesla, με την εμπορική του διαδρομή να παραμένει μπροστά του.

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