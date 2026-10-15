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15.10.2026 11:07

Δοκιμή Xpeng P7+ Long Range RWD: Πολυτέλεια σε τιμή κόστους

15.10.2026 11:07
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Το μακρύ fastback Xpeng P7+ στην έκδοση Long Range RWD έρχεται με 313 ίππους, χώρους και εξοπλισμό λιμουζίνας, αλλά και αστρονομική ταχύτητα φόρτισης 446 kW.

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Δημήτρης Μανώλαρος

Αν σου κρύψουν το σήμα στο τιμόνι και σε αφήσουν για λίγα λεπτά μέσα στο Xpeng P7+, είναι δύσκολο να μαντέψεις πόσο κοστίζει. Και αυτό ίσως περιγράφει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμη κινεζικής καταγωγής ηλεκτρικό που προσπαθεί να κερδίσει με μια μεγάλη οθόνη και πολλούς ίππους. Το P7+ είναι πάνω από 5 μέτρα, έχει μεταξόνιο 3 μέτρων, 313 PS, αρχιτεκτονική 800V, πίσω κίνηση και ένα επίπεδο εξοπλισμού που ορισμένες στιγμές φτάνει στο σημείο να μοιάζει υπερβολικό.

Η Xpeng έχει ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή από αρκετές κινεζικές μάρκες. Δεν ξεκίνησε από τα φθηνά και προσπάθησε να ανέβει. Μπήκε εξαρχής σε πιο απαιτητικά τμήματα της αγοράς, επενδύοντας πολύ σε software, ηλεκτρονικά και συστήματα υποβοήθησης. Στοιχεία που στο συγκεκριμένο μοντέλο φαίνονται με το καλημέρα. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι πίσω από την τεχνολογία υπάρχει και ένα πολύ καλό αυτοκίνητο.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 12:42
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