Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο smart #2 (photos)

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Η smart παρουσιάζει το νέο smart #2, επαναπροσδιορίζοντας το εμβληματικό διθέσιό της για τη σύγχρονη εποχή. Τριάντα χρόνια μετά την αποκάλυψη του αρχικού concept του smart διθέσιου στο Παρίσι, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 επαναφέρει την ιδέα μιας σύγχρονης λύσης μετακίνησης, με έμφαση στις ανάγκες της αστικής καθημερινότητας. Συνδυάζει τις χαρακτηριστικές compact διαστάσεις της smart με τεχνολογία ηλεκτροκίνησης νέας γενιάς.

Η Παγκόσμια Πρεμιέρα του smart #2 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το χαρακτηριστικό διθέσιο μοντέλο της smart, το οποίο επανασχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής μετακίνησης, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Με μήκος μόλις 2.74μ., το νέο διθέσιο διατηρεί τη χαρακτηριστική διάταξη με τους τροχούς τοποθετημένους στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος, στοιχείο που χαρακτηρίζει το μοντέλο από την πρώτη γενιά του και επιτρέπει την αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου σε ένα ultra compact αμάξωμα. Με κύκλο στροφής μόλις 6,95 μέτρων από κράσπεδο σε κράσπεδο, το μοντέλο κινείται με ευκολία στους στενούς δρόμους της πόλης και παρκάρει ακόμη και σε περιορισμένους χώρους.

Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό, με έξυπνες λύσεις για την καθημερινή μετακίνηση, η διχρωμία του αμαξώματος και η χαρακτηριστική πίσω πόρτα δύο τμημάτων δεν αποτελούν απλώς σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Πρόκειται για στοιχεία που έκαναν το αρχικό smart fortwo αμέσως αναγνωρίσιμο και επιστρέφουν το smart #2 σε σύγχρονη εκδοχή.

Στην καρδιά του smart #2 βρίσκεται η νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA), η οποία εξελίχθηκε ειδικά για το νέο διθέσιο μοντέλο της smart. Την κίνηση αναλαμβάνει ένας ηλεκτροκινητήρας ισχύος 60 kW, τοποθετημένος πίσω, ο οποίος αποδίδει ροπή 130 Nm στους πίσω τροχούς. Τα πίσω ελαστικά είναι φαρδύτερα από τα εμπρός, συμβάλλοντας περαιτέρω στη σταθερότητα και τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 35,8 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 290 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο. Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC ισχύος έως 65 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση από το 10% στο 80% σε μόλις 20 λεπτά. Υποστηρίζει επίσης φόρτιση AC ισχύος έως 11 kW, καλύπτοντας τις ανάγκες της καθημερινής αστικής μετακίνησης. Παράλληλα, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) διευρύνει τις δυνατότητές του, επιτρέποντας την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, η γκάμα του smart #2 θα περιλαμβάνει αρχικά τρεις βασικές εκδόσεις: Pure, Pure+ και Premium, καθώς και την περιορισμένης παραγωγής Couture Edition. Στην Ελλάδα οι αρχικά διαθέσιμες εκδόσεις θα είναι Pure, Premium και Couture Edition. Οι τιμές, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν και την έναρξη των παραγγελιών στη χώρα μας, αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

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