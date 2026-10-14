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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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14.10.2026 12:02

Γιατί κάποια αυτοκίνητα φαίνονται πιο γρήγορα απ’ ό,τι είναι και γιατί κάποιες διαδρομές «μεγαλώνουν» την ταχύτητα

14.10.2026 12:02
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Δεν είναι μόνο τι «γράφει» στο κοντέρ, είναι ο ήχος, οι κραδασμοί, οι δυνάμεις G, η θέση οδήγησης και τα σημεία αναφοράς, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ταχύτητα

Η ταχύτητα δεν είναι πάντα η ένδειξη του ταχύμετρου ή μάλλον, η αντίληψη μας για την ταχύτητα δεν είναι πάντα σταθερή. Μπορεί δύο αυτοκίνητα να κινούνται με την ίδια ακριβώς ταχύτητα και το ένα να σε κάνει να νομίζεις ότι πας γρήγορα, ενώ το άλλο ότι πας πολύ πιο αργά.

Αντίστοιχα, ένα αυτοκίνητο με μέτριες επιδόσεις μπορεί να σου δίνει έντονη αίσθηση ταχύτητας, ενώ ένα πραγματικά γρήγορο, καλά μονωμένο, σταθερό και με εξαιρετική ποιότητα κύλισης μοντέλο, μπορεί να κρύβει εντυπωσιακά το πόσο γρήγορα κινείται.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος δεν αντιλαμβάνεται την ταχύτητα μόνο με βάση έναν αριθμό. Τη «χτίζει» από πολλές διαφορετικές πληροφορίες: ήχο, κραδασμούς, επιτάχυνση, φρενάρισμα, πλευρικές δυνάμεις, οπτικό πεδίο, ύψος από το δρόμο και περιβάλλον.

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