Το AION UT Cross αποτελεί μια φρέσκια απάντηση στις ευρωπαϊκές μετακινήσεις (photos)

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Στο επίκεντρο της παρουσίασης στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού βρέθηκε το νέο AION UT Cross. Πρόκεται για ένα crossover που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες της ευρωπαϊκής καθημερινότητας, όπως η ευκολία της αστικής μετακίνησης, οι χώροι που χρειάζεται μια οικογένεια και η ευελιξία για διαδρομές πέρα από την πόλη. Το μοντέλο συνδυάζει στοιχεία από τον ευέλικτο χαρακτήρα ενός hatchback, τη χωροταξική πρακτικότητα ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου και την αυξημένη χρηστικότητα ενός SUV.

Το μεταξόνιο των 2,75 μέτρων δίνει χώρους στην καμπίνα. Διαθέτει 7 αερόσακους, πλευρικούς αερόσακους τύπου κουρτίνας καθώς επίσης και την ήδη καταξιωμένη τεχνολογία Magazine Battery της GAC. Η πλήρης ευρωπαϊκή τεχνολογική ταυτότητα του UT Cross (ισχύς, χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία, αναλυτικός εξοπλισμός, τιμές και χρόνος διάθεσης), θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μετά το οικογενειακό C-SUV, AION V και το συμπαγές ηλεκτρικό AION UT, το νέο AION UT Cross διευρύνει τις επιλογές κινητικότητας, διατηρώντας στο επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση, την αξιοποίηση των χώρων και την προσβάσιμη τεχνολογία.

Ήδη, το νέο μοντέλο προορίζεται και για τη βρετανική αγορά εντός του 2027. Η πληροφορία αυτή αφορά τη συγκεκριμένη αγορά και αναμένεται η αντίστοιχη ανακοίνωση εμπορικής διάθεσης στην Ελλάδα.

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