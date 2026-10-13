Αποκάλυψη για το BYD Atto 8: Η ναυαρχίδα που «φουλάρει» σε 9 λεπτά

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Το νέο BYD Atto 8 είναι ένα 7θέσιο ηλεκτρικό SUV με έως 775 PS, αυτονομία 653 km και φόρτιση της μπαταρίας έως το 97% σε μόλις 9 λεπτά.

Η BYD ανεβάζει τον πήχη στην ευρωπαϊκή της γκάμα παρουσιάζοντας το ATTO 8, ένα μεγάλο 7θέσιο ηλεκτρικό SUV που αναλαμβάνει τον ρόλο της νέας ναυαρχίδας της. Και αν οι διαστάσεις, οι έως 775 PS και η αυτονομία που ξεπερνά τα 650 km τραβούν την προσοχή, το πραγματικό τεχνολογικό highlight βρίσκεται αλλού.

Το ATTO 8 είναι το πρώτο BYD που έρχεται στην Ευρώπη με τη νέα Blade Battery 2ης Γενιάς και τεχνολογία FLASH Charging, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 70% σε μόλις 5 λεπτά και από 10% έως 97% σε 9 λεπτά. Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στις ευρωπαϊκές αγορές το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Μέχρι 653 km αυτονομία με μπαταρία 115 kWh

Η βάση και των δύο εκδόσεων του ATTO 8 είναι μία μεγάλη Blade Battery 2ης Γενιάς χωρητικότητας 115 kWh. Η πισωκίνητη έκδοση Design RWD χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, με ισχύ 462 PS και 365 Nm ροπής. Για τα 0-100 km/h χρειάζεται 8,0 sec, ενώ η συνδυασμένη αυτονομία φτάνει τα 653 km.

Η ισχυρότερη Excellence AWD προσθέτει δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα και ανεβάζει τη συνολική ισχύ στους 775 PS, με αντίστοιχα 775 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 km/h πέφτει στα 4,6 sec, ενώ παρά τις σημαντικά αυξημένες επιδόσεις η αυτονομία εξακολουθεί να φτάνει τα 602 km WLTP.

Τι σημαίνει FLASH Charging στην πράξη

Η BYD υποστηρίζει ότι η νέα τεχνολογία φόρτισης μπορεί να γεμίσει τη μεγάλη μπαταρία των 115 kWh:

από 10% έως 70% σε 5 λεπτά

από 10% έως 97% σε 9 λεπτά

από 20% έως 97% σε 12 λεπτά ακόμη και στους -30°C

Πρόκειται για χρόνους που επιχειρούν να μειώσουν δραστικά τη διαφορά ανάμεσα σε μία στάση φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου και έναν συμβατικό ανεφοδιασμό καυσίμου. Η BYD αναφέρει μάλιστα ότι ο χρόνος 10-97% του ATTO 8 είναι περίπου το ένα τρίτο του χρόνου που χρειάζονται ανταγωνιστικά ηλεκτρικά SUV για να φτάσουν από 10% σε 80%.

Φυσικά, για να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα απαιτείται και αντίστοιχα ισχυρή υποδομή φόρτισης. Η κινεζική εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει 3.000 σταθμούς FLASH Charging στην Ευρώπη έως το τέλος του 2027.

Ένα πραγματικά μεγάλο 7θέσιο SUV

Το ATTO 8 δεν είναι απλώς μεγαλύτερο από το ATTO 3 ή το SEALION 7. Πρόκειται για αυτοκίνητο που τοποθετείται κανονικά στην κατηγορία των μεγάλων SUV. Το μήκος του φτάνει τα 5.040 mm, το πλάτος τα 1.996 mm και το ύψος τα 1.760 mm, επιτρέποντας στην BYD να το εξοπλίσει με τρεις σειρές καθισμάτων και επτά κανονικές θέσεις.

Σχεδιαστικά, το ATTO 8 ακολουθεί τη νεότερη αισθητική κατεύθυνση της εταιρείας, με πολύ λεπτά φώτα ημέρας, Matrix LED προβολείς, έντονα διαμορφωμένους προφυλακτήρες και μεγάλη οπτική μάζα. Πίσω, τα φωτιστικά σώματα σχηματίζουν το μοτίβο «infinity knot», πλαισιώνοντας το φωτιζόμενο λογότυπο της BYD.

Τρεις σειρές καθισμάτων και έως 1.960 λίτρα

Η πρακτικότητα αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του ATTO 8. Ακόμη και με και τις επτά θέσεις σε χρήση, το πορτμπαγκάζ προσφέρει 270 λίτρα. Αν αναδιπλωθούν η δεύτερη και η τρίτη σειρά, η χωρητικότητα φτάνει έως τα 1.960 λίτρα. Υπάρχει επιπλέον και ένας μεγάλος εμπρός αποθηκευτικός χώρος, ή frunk, χωρητικότητας 136 λίτρων. Για ένα ηλεκτρικό SUV άνω των 5 μέτρων, η συγκεκριμένη διάταξη δείχνει ότι η BYD δεν αντιμετωπίζει την τρίτη σειρά ως απλώς περιστασιακή λύση.

Το ATTO 8 φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως premium ναυαρχίδα της μάρκας, κάτι που φαίνεται περισσότερο στο εσωτερικό. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν θέρμανση, αερισμό και λειτουργία μασάζ, με τις ίδιες δυνατότητες να προσφέρονται και στα εξωτερικά καθίσματα της δεύτερης σειράς. Ακόμη και οι επιβάτες της τρίτης σειράς διαθέτουν ρυθμιζόμενα προσκέφαλα, ενώ ο τριζωνικός κλιματισμός είναι στάνταρ. Η αίσθηση ευρυχωρίας ενισχύεται από μία μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 2,39 τ.μ..

Τρεις μεγάλες οθόνες και Google Built-in

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι αντίστοιχος της θέσης του αυτοκινήτου στην γκάμα. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, ενώ το head-up display φτάνει σε διάσταση τις 26 ίντσες. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται οθόνη αφής 15,6 ιντσών, με Google Built-in και πρόσβαση σε Google Navigation, Google Assistant και Google Play Store.

Στην έκδοση Design RWD υπάρχει ηχοσύστημα 10 ηχείων, ενώ η κορυφαία Excellence AWD ανεβαίνει σε DiSound 21 ηχείων. Από τις πιο ιδιαίτερες λεπτομέρειες είναι και ο εμπρός χώρος ψύξης/θέρμανσης, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει από -6°C έως 50°C, χρησιμεύοντας ουσιαστικά ως μικρό ψυγείο ή θερμαινόμενος αποθηκευτικός χώρος.

Η νέα ναυαρχίδα πάνω από SEALION 7 και SEAL U

Το ATTO 8 έρχεται να τοποθετηθεί στην κορυφή μιας ευρωπαϊκής SUV γκάμας που περιλαμβάνει ήδη τα ATTO 2, ATTO 3, SEALION 5, SEALION 7 και SEAL U. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της BYD στην Ευρώπη.

Μέχρι σήμερα η μάρκα έχει κινηθεί κυρίως στις mainstream κατηγορίες, όμως το ATTO 8 δείχνει την πρόθεσή της να διεκδικήσει χώρο και πολύ ψηλότερα, με ένα SUV που ξεπερνά τα 5 μέτρα, μεταφέρει επτά επιβάτες και στην κορυφαία έκδοση πλησιάζει τους 800 ίππους. Περισσότερο όμως από τους αριθμούς των επιδόσεων, η τεχνολογία φόρτισης είναι εκείνη που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερη.

Γιατί αν οι χρόνοι των 5 και 9 λεπτών μπορούν να επαναλαμβάνονται στην πραγματική χρήση και αν το δίκτυο FLASH Charging αναπτυχθεί στον βαθμό που σχεδιάζει η BYD, τότε ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα μεγάλα ταξίδια περιορίζεται σημαντικά.

Πότε έρχεται στην Ευρώπη

Η BYD έχει επιβεβαιώσει ότι το νέο ATTO 8 θα αρχίσει να διατίθεται στις ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές για την Ευρώπη ή την Ελλάδα.

Τι κρατάμε;

Το BYD ATTO 8 είναι η νέα 7θέσια SUV ναυαρχίδα της εταιρείας.

της εταιρείας. Διαθέτει Blade Battery 2ης Γενιάς 115 kWh .

. Φορτίζει από 10% έως 70% σε 5 λεπτά .

. Το 10-97% ολοκληρώνεται σε μόλις 9 λεπτά .

. Η έκδοση Design RWD αποδίδει 462 PS και έχει αυτονομία 653 km WLTP .

και έχει αυτονομία . Η Excellence AWD φτάνει τους 775 PS και 775 Nm .

. Τα 0-100 km/h στην AWD ολοκληρώνονται σε 4,6 sec .

. Έχει μήκος 5,04 μέτρα και επτά θέσεις.

και επτά θέσεις. Το πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 1.960 lt , συν frunk 136 lt.

, συν frunk 136 lt. Η ευρωπαϊκή διάθεση ξεκινά το πρώτο τρίμηνο του 2027 .

. Η BYD σχεδιάζει 3.000 σταθμούς FLASH Charging στην Ευρώπη έως το τέλος του 2027.

Πηγή: autotypos.gr

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