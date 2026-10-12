Σαλόνι Αυτοκινήτου Παρισιού 2026: Η Peugeot παρουσιάζει δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, με το συναίσθημα, την κομψότητα και την οδηγική απόλαυση στο επίκεντρο

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Πιστή στο ραντεβού της με το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η PEUGEOT θα βρίσκεται στο Paris Expo Porte de Versailles από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, για την 91η διοργάνωση αυτής της μεγάλης γιορτής της αυτοκίνησης. Ως μία από τις πρωταγωνίστριες της έκθεσης, η PEUGEOT υποδέχεται τους επισκέπτες στο περίπτερό της, παρουσιάζοντας το όραμά της για το παρόν και το μέλλον, με την οδηγική απόλαυση και τη γαλλική φινέτσα σε νέα επίπεδα.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, η PEUGEOT αποκαλύπτει μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική περιπτέρου, σχεδιασμένη να αναδεικνύει την οδηγική απόλαυση, τη γαλλική φινέτσα και το όραμα της μάρκας για το μέλλον.

Εντυπωσιακή, άμεσα αναγνωρίσιμη και απόλυτα καθηλωτική, αυτή η αρχιτεκτονική πρόταση φιλοδοξεί να αποτελέσει τη χαρακτηριστική υπογραφή της PEUGEOT στις σημαντικότερες εκδηλώσεις αυτοκινήτου. Εκφράζει μια σαφή φιλοδοξία: να προσφέρει στους επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία, που ξυπνά συναισθήματα, κεντρίζει το ενδιαφέρον και τους φέρνει πιο κοντά στα μοντέλα, τις καινοτομίες και το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον.

Το νέο περίπτερο βρίσκεται στην Αίθουσα 4 και καταλαμβάνει σχεδόν 1.300 τ.μ. Παρουσιάζει τρεις διαφορετικούς κόσμους της PEUGEOT, κάτω από μια ενιαία μαύρη υπερκατασκευή που οριοθετεί τον χώρο, του χαρίζει ισχυρή οπτική ταυτότητα και στρέφει την προσοχή στα εκθέματα. Στο κέντρο, τα concept cars εκφράζουν το όραμα της PEUGEOT για το μέλλον. Δίπλα τους, η σπορ οδηγική απόλαυση γιορτάζεται με το νέο E-208 GTi, το εμβληματικό 205 GTI και το PEUGEOT 9X8 που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA. Τέλος, ευρύχωροι διάδρομοι, μέσω μίας φωτεινής διαδρομής, καθοδηγούν τους επισκέπτες σε ολόκληρη τη γκάμα της PEUGEOT.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ PEUGEOT

Κάθε ημέρα, το περίπτερο της PEUGEOT θα φιλοξενεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, εμπνευσμένο από τις αξίες και τα ενδιαφέροντα που συνδέονται διαχρονικά με τη Μάρκα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν από κοντά τον κόσμο της PEUGEOT.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου: Στο προσκήνιο η γαλλική δεξιοτεχνία. Η κεντρική σκηνή μετατρέπεται σε διαδραστικό δημιουργικό εργαστήριο, αναδεικνύοντας τη συνεργασία της PEUGEOT με τους Meilleurs Ouvriers de France και Meilleurs Apprentis de France.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Η PEUGEOT και η Stade Toulousain γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας που γιορτάζει μια κοινή ιστορία, στελέχη του συλλόγου και παίκτες θα συναντήσουν το κοινό και θα μοιράσουν αυτόγραφα.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Αντανακλαστικά και επιδόσεις με την PEUGEOT Sport. Οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους σε προκλήσεις εμπνευσμένες από την εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών αγώνων και θα συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με εκείνες οδηγών της PEUGEOT Sport, μεταξύ των οποίων η Dorian Pin, που θα βρίσκεται στο περίπτερο.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Ο γαλλικός κινηματογράφος θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Η PEUGEOT αναδεικνύει τη συνεργασία της με την εταιρεία παραγωγής και διανομής Pathé, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε διαδραστικά παιχνίδια κινηματογραφικής θεματολογίας, όπως ένα μεγάλο κουίζ μουσικής και ταινιών, για τον εορτασμό 100 χρόνων κινηματογράφου.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου: Η κληρονομιά του PEUGEOT GTi συνεχίζεται. Σε μια ημέρα αφιερωμένη στην ιστορία GTi, από το 205 έως το νέο E-208 GTi, οι επισκέπτες θα οδηγήσουν σε δύο προσομοιωτές και θα επιχειρήσουν να ξεπεράσουν τους χρόνους δύο φίλων των PEUGEOT GTi: του δημιουργού περιεχομένου Etienne Moustache και του σχολιαστή Formula 1 του Canal Plus, Julien Fébreau.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Η PEUGEOT αποκαλύπτει μια νέα, αποκλειστική συνεργασία. Για το φινάλε του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού, η PEUGEOT θα ανακοινώσει μια νέα συνεργασία με μια καταξιωμένη γαλλική μάρκα, που ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα και την εξαιρετική δεξιοτεχνία της. Η συνεργασία αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία μελλοντικών προϊόντων περιορισμένης έκδοσης, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών.

Με αφορμή την αποκάλυψη, το περίπτερο της PEUGEOT θα μεταμορφωθεί, υιοθετώντας την οπτική ταυτότητα αυτής της ξεχωριστής συνεργασίας.

ΤΡΙΑ CONCEPT CARS ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ PEUGEOT

Στο επίκεντρο της παρουσίας της PEUGEOT στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026, τα PEUGEOT E-T16 CONCEPT και PEUGEOT RCZ VISION πραγματοποιούν την παγκόσμια πρεμιέρα τους, εκφράζοντας δύο συμπληρωματικές πτυχές του μέλλοντος της μάρκας. Δίπλα τους βρίσκεται και το ήδη γνωστό PEUGEOT POLYGON Concept.

PEUGEOT E-T16 CONCEPT: Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΡΥΛΟΥ

Το PEUGEOT E-T16 CONCEPT γιορτάζει την 40ή επέτειο από τη διπλή νίκη του 205 T16 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι του 1985 και του 1986, ένα σύμβολο της γαλλικής ιστορίας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το PEUGEOT E-T16 CONCEPT επαναπροσδιορίζει τα hatchback στην ηλεκτρική εποχή, μετατρέποντας τον θρύλο σε μια πρωτόγνωρη φουτουριστική εμπειρία κορυφαίας οδηγικής απόλαυσης. Εξελιγμένο σε συνεργασία με την PEUGEOT SPORT, συνδυάζει επιβλητική παρουσία, ριζοσπαστική και avant-garde κομψότητα, εντυπωσιακές επιδόσεις (816 ίπποι, 0-300 km/h σε 16 δευτερόλεπτα) και τεχνολογίες αιχμής που οξύνουν τις αισθήσεις.

Το PEUGEOT E-T16 CONCEPT προσφέρει μια προεπισκόπιση του μελλοντικού PEUGEOT E-208, μέσα από τη φωτεινή υπογραφή του και τη νέα γενιά του i-Cockpit®, με το επαναστατικό τιμόνι Hypersquare® και την τεχνολογία steer-by-wire.

Το E-T16 CONCEPT δημιουργεί τη δική του κατηγορία «Hyperhatch» και αποτελεί το ισχυρότερο PEUGEOT στην ιστορία, με μοναδικό σημείο σύγκρισης το πρωτότυπο 208 T16 Pikes Peak, που σημείωσε ρεκόρ στη διάσημη αμερικανική ανάβαση το 2013.

PEUGEOT RCZ Vision: ΕΝΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Το PEUGEOT RCZ VISION είναι ένα μανιφέστο της Μάρκας, που τοποθετεί την απόλαυση, τις αισθήσεις και τη γαλλική φινέτσα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Αντανακλά μια τολμηρή δημιουργικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Η PEUGEOT οραματίζεται το μέλλον αντλώντας έμπνευση από την ιστορία και την εξαιρετική κληρονομιά της. Το PEUGEOT RCZ VISION αποτελεί διάδοχο του εμβληματικού κουπέ RCZ (2009-2015), μιας τολμηρής έκφρασης της σχεδίασης και των επιδόσεων PEUGEOT, που έχει πλέον αποκτήσει συλλεκτικό χαρακτήρα.

Το PEUGEOT RCZ VISION εκφράζει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Feline Future» της PEUGEOT και επανερμηνεύει το DNA της μάρκας, παρουσιάζοντας ένα φουτουριστικό όραμα με κομψότητα, απλότητα και συναίσθημα.

Το PEUGEOT RCZ Vision εισάγει τεχνολογίες σχεδιασμένες για τα PEUGEOT του αύριο. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική που αξιοποιεί την πλατφόρμα STLA One και συνδυάζει μπαταρία στερεάς κατάστασης, εξελιγμένη σε συνεργασία με τη Factorial Energy, με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 1000 V. Εκφράζει το όραμα της PEUGEOT για αποδοτική ηλεκτροκίνηση υψηλών επιδόσεων, με 500 ίππους, αυτονομία έως 600 χλμ. και κατανάλωση μόλις 11,5 kWh/100 χλμ., χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική απόλαυση.

Το PEUGEOT RCZ VISION επαναπροσδιορίζει την εμπειρία στο εσωτερικό των PEUGEOT, κάνοντας την τεχνολογία πιο διαισθητική, εργονομική και καθηλωτική, κυρίως χάρη στο επαναστατικό τιμόνι Hypersquare® και στο πρωτοποριακό PEUGEOT i-Cockpit® με διαφανείς οθόνες MicroLED.

PEUGEOT POLYGON Concept: ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ

Το PEUGEOT POLYGON Concept είναι ένα πραγματικό κινητό εργαστήριο, χάρη στο οποίο η PEUGEOT δοκίμασε πολλές καινοτομίες τον τελευταίο χρόνο, πριν από την εφαρμογή τους το 2027, ιδιαίτερα το Hypersquare® και την τεχνολογία Steer-by-Wire.

Χάρη στο POLYGON Concept, το PEUGEOT Hypersquare® έχει γίνει απτή πραγματικότητα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να ανακαλύψουν τα οφέλη και τη μοναδική οδηγική απόλαυση που προσφέρει αυτή η νέα τεχνολογία.

Το Hypersquare® είναι κάτι περισσότερο από ένα νέο σχήμα: εισάγει νέα εργονομία στο PEUGEOT i-Cockpit® και πλήρως ηλεκτρονικό έλεγχο του οχήματος μέσω της τεχνολογίας steer-by-wire, η οποία αφαιρεί τη μηχανική σύνδεση μεταξύ των τροχών και του χειριστηρίου διεύθυνσης. Ο συνδυασμός του Hypersquare® με το steer-by-wire προσφέρει εξαιρετική απόκριση και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες, πρωτοφανή άνεση κατά τη διάρκεια των ελιγμών και μια μοναδική αίσθηση υπερ-ευελιξίας σε χαμηλές ταχύτητες.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν αυτόν τον νέο τρόπο οδήγησης και τη μοναδική απόλαυση που προσφέρει μέσα από δύο προσομοιωτές Hypersquare® κοντά στο POLYGON Concept.

Το PEUGEOT POLYGON Concept εισήγαγε επίσης μια νέα ερμηνεία της εμβληματικής φωτεινής υπογραφής των τριών νυχιών, σε οριζόντια διάταξη, που επιβεβαιώνει δυναμικά και σύγχρονα την ταυτότητα της PEUGEOT και τονίζει το στιβαρό πάτημα του αυτοκινήτου.

Πέρα από το νέο εμπρός μέρος, το POLYGON CONCEPT κάνει προεπισκόπηση της συνολικής σχεδίασης των μελλοντικών μοντέλων PEUGEOT: καθαρές, απλές και γεωμετρικές φόρμες για μια πιο αιλουροειδή στάση.

ΤΟ ΝΕΟ PEUGEOT E-208 GTi ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΠΟΡ ΖΩΝΗΣ

Μοντέλα που εκτίθενται:

PEUGEOT E-208 GTi, σε Okenite White.

PEUGEOT 205 GTI 1.9 130 ίππων (1986), σε Vallelunga Red.

PEUGEOT 9X8 που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής FIA 2026.

Περισσότερο από ποτέ, η οδηγική απόλαυση της PEUGEOT εκφράζεται μέσα από βιώσιμες επιδόσεις. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το νέο PEUGEOT E-208 GTi: μετά την αποκάλυψη της έκδοσης παραγωγής τον Ιούνιο, πριν από τις 24 Ώρες του Le Mans, πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στο Παρίσι, αμέσως μετά την Auto Athina 2026.

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi συνεχίζει τον θρύλο GTi που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες με το εμβληματικό 205 GTI, το οποίο εκτίθεται δίπλα του. Επανερμηνεύει το DNA GTi της PEUGEOT, συνδυάζοντας σύγχρονο χαρακτήρα, απόλαυση και τεχνολογία.

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi. Προσφέρει οδηγική συγκίνηση και κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα των 281 ίππων και την κορυφαία αναλογία 5,5 κιλών/ίππο.

Σχεδιασμένο και εξελιγμένο στη Γαλλία από την PEUGEOT Sport και την PEUGEOT Design, το PEUGEOT E-208 GTi αποδεικνύει ότι η μάρκα τοποθετεί την οδηγική απόλαυση περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της, ανοίγοντας μια νέα εποχή GTi.

Κοντά στα μοντέλα PEUGEOT GTi, ένας ειδικός χώρος αναδεικνύει τη συμμετοχή της PEUGEOT στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA με το PEUGEOT 9X8. Το Hypercar ενσαρκώνει τις υψηλές απαιτήσεις, την καινοτομία και την τεχνογνωσία της PEUGEOT SPORT σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι επισκέπτες θα θαυμάσουν τον εντυπωσιακό χρωματισμό του, που δημιουργήθηκε από την PEUGEOT Design σε συνεργασία με την PEUGEOT Sport. Αποτελεί μια πρωτότυπη και δυναμική ερμηνεία των «Hypergraphs», της σχεδιαστικής γλώσσας επιδόσεων της PEUGEOT Sport, τιμώντας τη χαρακτηριστική σχεδιαστική υπογραφή των τριών νυχιών της PEUGEOT.

Η ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ PEUGEOT ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Στο περίπτερο του Hall 4, οι επισκέπτες της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού μπορούν να ανακαλύψουν την πλήρη γκάμα επιβατικών αυτοκινήτων PEUGEOT.

Πέρα από τις εντυπωσιακές πρεμιέρες και τα πρωτότυπα που αποκαλύπτουν το μέλλον της μάρκας, η PEUGEOT παρουσιάζει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και ολόκληρη τη σύγχρονη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων, από το δημοφιλές 208 έως το επιβλητικό 5008. Με μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει τα 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 3008 και 5008, η PEUGEOT αναδεικνύει τη σχεδιαστική της ταυτότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τη δέσμευσή της στον εξηλεκτρισμό, προσφέροντας ηλεκτρικές, υβριδικές και plug-in hybrid επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Κοινός παρονομαστής σε κάθε μοντέλο παραμένει η χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της PEUGEOT, σε συνδυασμό με τη γαλλική φινέτσα και την προηγμένη τεχνολογία.

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