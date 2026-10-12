Γιατί τα πίσω παράθυρα δεν κατεβαίνουν μέχρι κάτω – Aκόμα και σε μεγάλα SUV

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Από τα οικογενειακά των προηγούμενων δεκαετιών μέχρι σύγχρονα ηλεκτρικά και πολυτελή SUV, το τζάμι που περισσεύει παραμένει μια μικρή καθημερινή ενόχληση. Η εξήγηση βρίσκεται κυρίως μέσα στην πόρτα.

Έχουμε αυτοκίνητα με τεράστιες οθόνες, καθίσματα που κάνουν μασάζ και συστήματα που αναλαμβάνουν το παρκάρισμα. Κάθεσαι όμως πίσω, πατάς τον διακόπτη του παραθύρου και το τζάμι σταματά πριν εξαφανιστεί μέσα στην πόρτα. Ξαναπατάς, μήπως δεν ενεργοποιήθηκε σωστά η αυτόματη λειτουργία. Τίποτα. Μέχρι εκεί κατεβαίνει.

Την αφορμή αυτή τη φορά έδωσε το GAC AION UT, στο οποίο παρατηρήσαμε πρόσφατα ότι τα πίσω τζάμια δεν κατεβαίνουν εντελώς. Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, μια τόσο απλή λεπτομέρεια μοιάζει παράταιρη. Και γίνεται ακόμη πιο ενοχλητική όταν το αυτοκίνητο διαθέτει γενναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες, αλλά δεν σου προσφέρει ένα πλήρως ελεύθερο άνοιγμα στο παράθυρο.

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