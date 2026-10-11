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11.10.2026 18:24

Γκραν πρι Σιγκαπούρης: Νέα νίκη για τον Φερστάπεν – «Aγκαλιάζει» τον τίτλο ο Αντονέλι

11.10.2026 18:24
ferstapen

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Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα (και 73η συνολικά στην καριέρα του) πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στη Σιγκαπούρη.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull εκμεταλλεύθηκε άψογα την pole position που εξασφάλισε χθες, οδήγησε τον αγώνα από την αρχή ως το τέλος και είδε πρώτος την καρό σημαία, και μάλιστα με διαφορά ασφαλείας από τα υπόλοιπα μονοθέσια. Ετσι, φεύγει από τη Σιγκαπούρη με το μέγιστο των 33 βαθμών (αφού κέρδισε χθες και το σπριντ) και ανεβαίνει στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρ έφερε στη δεύτερη θέση του βάθρου τη Ferrari, η οποία όμως διαχειρίστηκε εντελώς λανθασμένα τον αγώνα του Λιούις Χάμιλτον, «χαρίζοντας» ουσιαστικά την τρίτη θέση στον Κίμι Αντονέλι. Ετσι, ο Ιταλός «πιλότος» της Mercedes αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του στη βαθμολογία και μοιάζει απίθανο να χάσει τον τίτλο, στα έξι γκραν πρι που απομένουν.

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