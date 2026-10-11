Αυτό είναι το νέο Volkswagen ID. Tiguan με 605 χλμ. αυτονομία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το νέο Volkswagen ID. Tiguan δεν είναι απλώς ο αντικαταστάτης του ID.4. Είναι η παραδοχή ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να αποκοπεί από όλα όσα γνωρίζει και εμπιστεύεται ο κόσμος γύρω από μια μάρκα. Δεν χρειάζεται να μοιάζει παράξενο, να ονομάζεται σαν ηλεκτρική συσκευή ή να απαιτεί από τον οδηγό να μάθει από την αρχή πώς λειτουργεί ένα Volkswagen.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να διορθώσει το νέο ID. Tiguan. Παίρνει τη θέση των ID.4 και ID.5, υιοθετεί ένα από τα ισχυρότερα ονόματα στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας και έρχεται να συνυπάρξει με το συμβατικό Tiguan, το οποίο θα συνεχίσει να προσφέρεται με βενζινοκινητήρες, diesel, mild hybrid και plug-in hybrid συστήματα. Δεν πρόκειται, επομένως, για την ηλεκτρική αντικατάσταση του γνωστού Tiguan, αλλά για το δεύτερο και αμιγώς ηλεκτρικό σκέλος της ίδιας οικογένειας.

Και αν το ID.4 έμοιαζε με προϊόν μιας περιόδου κατά την οποία όλοι προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να είναι διαφορετικά, το ID. Tiguan δείχνει ότι η Volkswagen έχει πλέον αλλάξει κατεύθυνση. Θέλει τα ηλεκτρικά της να είναι πρώτα Volkswagen και μετά ID.

Πιο Tiguan, λιγότερο «διαστημικό»

Η αλλαγή γίνεται αντιληπτή πριν ακόμη ανοίξεις την πόρτα. Το ID. Tiguan εγκαταλείπει σε μεγάλο βαθμό τις έντονα καμπύλες και κάπως άμορφες επιφάνειες του ID.4, υιοθετώντας μια πιο όρθια, τετραγωνισμένη και στιβαρή παρουσία. Δεν πρόκειται για ένα συμβατικό Tiguan με κλειστή μάσκα, ούτε όμως προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από αυτό. Η οριζόντια διαμόρφωση του εμπρός μέρους, οι καθαρές γραμμές και οι πιο έντονοι όγκοι το κάνουν να δείχνει φαρδύτερο και πιο «πατημένο» στον δρόμο. Παράλληλα, οι κοντοί πρόβολοι και οι μεγάλοι τροχοί προδίδουν την ηλεκτρική αρχιτεκτονική του, χωρίς να μετατρέπουν τη σχεδίαση σε επίδειξη φουτουρισμού.

Από κοντά δείχνει πιο ώριμο και ακριβότερο από το ID.4, χωρίς να καταφεύγει σε σχεδιαστικές υπερβολές. Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο στοιχείο της εξωτερικής του εικόνας: δεν επιχειρεί να τραβήξει την προσοχή επειδή είναι ηλεκτρικό. Θέλει να πείσει ως ένα καλοσχεδιασμένο οικογενειακό SUV, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης. Με μήκος 4.618 mm, το ID. Tiguan είναι κατά 79 mm μακρύτερο από το συμβατικό Tiguan και κατά 34 mm μεγαλύτερο από το ID.4. Το πλάτος του φτάνει τα 1.855 mm χωρίς τους καθρέφτες, ενώ το ύψος περιορίζεται στα 1.619 mm. Είναι δηλαδή 21 mm χαμηλότερο από το θερμικό Tiguan και 15 mm χαμηλότερο από το ID.4, στοιχείο που βοηθά τις αναλογίες του να δείχνουν περισσότερο δυναμικές και λιγότερο βαριές.

Το μεταξόνιο των 2.765 mm είναι κατά 84 mm μεγαλύτερο από εκείνο του συμβατικού Tiguan, αλλά μόλις 6 mm μικρότερο από του ID.4. Αυτή η σύγκριση περιγράφει αρκετά καλά το αυτοκίνητο: εξωτερικά έχει αποκτήσει περισσότερο χαρακτήρα Tiguan, όμως οι βασικές αναλογίες και τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής πλατφόρμας παραμένουν πολύ κοντά σε εκείνα του ID.4.

Ένα εσωτερικό που θυμάται ξανά πώς πρέπει να λειτουργεί

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη σχεδίαση έχει η αλλαγή φιλοσοφίας στην καμπίνα. Τα πρώτα ID προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν αφαιρώντας διακόπτες και μεταφέροντας σχεδόν κάθε λειτουργία στην κεντρική οθόνη. Στην πράξη, όμως, η υπερβολική απλοποίηση έκανε αρκετές καθημερινές ενέργειες πιο δύσκολες από όσο θα έπρεπε. Στο ID. Tiguan η Volkswagen δείχνει να έχει ακούσει την κριτική. Το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι έντονα ψηφιακό, αλλά είναι σαφώς πιο γνώριμο και περισσότερο προσανατολισμένο στην εργονομία. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει νέα οθόνη οργάνων 10 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η μεγάλη οθόνη infotainment των 15 ιντσών.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ακόμη και απεικόνιση οργάνων εμπνευσμένη από το Golf τέταρτης γενιάς. Πρόκειται για μια λεπτομέρεια χωρίς πρακτική σημασία, η οποία όμως αποκαλύπτει τη νέα στάση της Volkswagen απέναντι στο παρελθόν της. Εκεί όπου τα πρώτα ID ήθελαν να κόψουν κάθε δεσμό με ό,τι προηγήθηκε, τα νέα ηλεκτρικά της εταιρείας αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτή την κληρονομιά ως πλεονέκτημα.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό προστίθεται επαυξημένη προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ, ενώ για πρώτη φορά σε Volkswagen προβλέπεται ξεχωριστή οθόνη 12 ιντσών για τον συνοδηγό. Δεν λειτουργεί απλώς ως προέκταση του infotainment. Διαθέτει δική της σύνδεση Bluetooth και λειτουργία Privacy Mode, ώστε το περιεχόμενό της να μην αποσπά τον οδηγό. Ο συνοδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει εφαρμογές βίντεο, παιχνίδια και browser, να συνδέσει ακουστικά ή χειριστήριο παιχνιδιών, να συμμετέχει στον προγραμματισμό της διαδρομής και να διαχειρίζεται λειτουργίες όπως ο κλιματισμός, η θέρμανση και το μασάζ των καθισμάτων. Είναι εντυπωσιακό ως τεχνολογία, αλλά μένει να δούμε κατά πόσο αποτελεί πραγματικά χρήσιμο εξοπλισμό ή ένα ακόμη ψηφιακό χαρακτηριστικό που θα χρησιμοποιείται σπάνια μετά τον πρώτο ενθουσιασμό.

Η πρώτη στατική επαφή αφήνει πάντως πολύ θετικότερη εικόνα από εκείνη των αρχικών ID. Η ποιότητα των υλικών, το φινίρισμα και η συνολική αίσθηση της καμπίνας βρίσκονται πιο κοντά σε όσα περιμένεις από ένα ακριβό οικογενειακό Volkswagen. Κυρίως, όμως, υπάρχει ξανά η αίσθηση ότι το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί γύρω από τον άνθρωπο και όχι γύρω από την ανάγκη να εξαφανιστεί κάθε συμβατικό χειριστήριο. Οι χώροι ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό εκείνους του ID.4. Ο διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι φτάνει τα 1.066 mm εμπρός και τα 979 mm πίσω, ακριβώς όσο και στο απερχόμενο ηλεκτρικό SUV. Σε σχέση με το συμβατικό Tiguan υπάρχει ελαφρώς περισσότερος αέρας εμπρός, αλλά λιγότερος πίσω, κυρίως λόγω της χαμηλότερης οροφής.

Το πίσω πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 534 λίτρων, εννέα λιγότερα από το ID.4 και αρκετά λιγότερα από το θερμικό Tiguan. Για πρώτη φορά, όμως, προστίθεται εμπρός χώρος αποσκευών 32 λίτρων. Είναι αρκετός για τα καλώδια φόρτισης και μερικά μικρότερα αντικείμενα, ανεβάζοντας τη συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα των δύο χώρων στα 566 λίτρα. Δεν ακυρώνει το σαφώς μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ του συμβατικού Tiguan, αλλά λύνει ένα από τα πιο ενοχλητικά πρακτικά προβλήματα πολλών ηλεκτρικών αυτοκινήτων: το πού θα αποθηκεύσεις τα καλώδια χωρίς να αδειάσεις πρώτα τις αποσκευές.

Τρεις εκδόσεις, δύο διαφορετικές μπαταρίες

Η γκάμα ξεκινά με το ID. Tiguan Pure, το οποίο χρησιμοποιεί μπαταρία LFP ωφέλιμης χωρητικότητας 58 kWh. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας APP350 αποδίδει 140 kW, δηλαδή 190 ίππους, και 350 Nm ροπής. Η Volkswagen ανακοινώνει αυτονομία έως 450 km, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 km/h. Η επιλογή κυψελών LFP στη βασική έκδοση έχει πρακτικό ενδιαφέρον. Αυτού του τύπου οι μπαταρίες δεν προσφέρουν την ίδια ενεργειακή πυκνότητα με τις NMC, όμως είναι οικονομικότερες, ανθεκτικές στη συχνή φόρτιση έως το 100% και απαλλαγμένες από νικέλιο και κοβάλτιο. Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης του Pure περιορίζεται στα 105 kW, με τη διαδικασία από το 10% έως το 80% να απαιτεί 26 λεπτά. Η τιμή δεν εντυπωσιάζει απέναντι στα νεότερα ηλεκτρικά της αγοράς, αλλά ο χρόνος παραμένει ανταγωνιστικός επειδή η μπαταρία είναι μικρότερη.

Πάνω από αυτή τοποθετείται το ID. Tiguan Pro, με μπαταρία NMC 77 kWh και τον γνώριμο πίσω ηλεκτροκινητήρα APP550. Η απόδοση φτάνει τα 210 kW ή 286 ίππους και η ροπή τα 545 Nm. Η αυτονομία αυξάνεται έως τα 600 km, τα 100 km/h έρχονται σε 6,6 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 km/h. Η ισχυρότερη έκδοση Pro 4MOTION προσθέτει δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα, ανεβάζοντας τη συνδυαστική ισχύ στα 220 kW ή 299 ίππους. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,3 δευτερόλεπτα, ενώ η αναμενόμενη αυτονομία περιορίζεται ελαφρώς στα 560 km.

Οι εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία δέχονται έως 165 kW σε ταχυφορτιστή DC και χρειάζονται 29 λεπτά για το 10-80%. Όλες διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW και λειτουργία Vehicle-to-Load, ώστε η ενέργεια της μπαταρίας να μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι και η δυνατότητα ρυμούλκησης. Η βασική έκδοση μπορεί να τραβήξει έως 1,8 τόνους, ενώ οι Pro φτάνουν τους δύο τόνους. Πρόκειται για νούμερα που το φέρνουν πολύ πιο κοντά στη χρηστικότητα ενός κανονικού οικογενειακού SUV και όχι ενός ηλεκτρικού που απαιτεί διαρκείς συμβιβασμούς.

Περισσότερη προσοχή στην άνεση

Η πλατφόρμα αποτελεί εξέλιξη της γνωστής ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής της Volkswagen, όμως έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο. Ανάλογα με την έκδοση, το ID. Tiguan θα προσφέρεται με προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και τη νέα γενιά του Vehicle Dynamics Manager, το οποίο συντονίζει τη λειτουργία ανάρτησης, διεύθυνσης και ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου. Οι μηχανικοί έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα κύλισης. Νέα σινεμπλόκ, διαφορετική ρύθμιση των βαλβίδων των αμορτισέρ και λεπτομερέστερος έλεγχος της προσαρμοζόμενης απόσβεσης στοχεύουν όχι μόνο στην άνεση, αλλά και στη μείωση των θορύβων και των κραδασμών που περνούν στην καμπίνα.

Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Χωρίς τον ήχο του κινητήρα εσωτερικής καύσης, οι θόρυβοι από τα ελαστικά, την ανάρτηση και την κύλιση γίνονται πολύ περισσότερο αντιληπτοί. Και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα ήρθε η πρώτη ευχάριστη έκπληξη.

Μόλις δέκα λεπτά πίσω από το τιμόνι

Είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε το νέο ID. Tiguan για μόλις δέκα λεπτά, ως καμουφλαρισμένο πρωτότυπο, στα προάστια της Βιέννης και κοντά στο αεροδρόμιο. Ο χρόνος, η μικρή διαδρομή και η κατάσταση του αυτοκινήτου δεν επιτρέπουν ασφαλώς ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Ήταν περισσότερο μια πρώτη γνωριμία παρά πραγματική οδηγική δοκιμή. Ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όμως, υπήρχαν τρία στοιχεία που ξεχώρισαν: η ποιότητα κύλισης, ο τρόπος με τον οποίο η ανάρτηση απορροφούσε τις ανωμαλίες και το επίπεδο ηχομόνωσης. Το ID. Tiguan έδειξε να περνά πάνω από τις κακοτεχνίες με έναν ήσυχο, ώριμο και ιδιαίτερα προσεγμένο τρόπο, απομονώνοντας αποτελεσματικά την καμπίνα τόσο από τους κραδασμούς όσο και από τον θόρυβο κύλισης.

Οδηγήσαμε την πισωκίνητη έκδοση των 286 ίππων, ένα σύστημα κίνησης που γνωρίζουμε πολύ καλά από τα ID.4 και ID.7. Η απόδοσή του δεν έκρυβε εκπλήξεις: άμεση αλλά ομαλή απόκριση, πολλή ροπή από χαμηλά και δύναμη παραπάνω από αρκετή για τις πραγματικές ανάγκες ενός οικογενειακού SUV. Δεν είχαμε, άλλωστε, ούτε τον χώρο ούτε τον χρόνο για να εξετάσουμε την απόδοση, την κατανάλωση ή τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου υπό πίεση.

Εκείνο που παρατηρήσαμε αμέσως ήταν πόσο πολύ «κόβει» το τιμόνι. Παρά το μήκος των 4,62 μέτρων, το ID. Tiguan έδειχνε εξαιρετικά ευέλικτο στους χαμηλούς ρυθμούς, με μικρό κύκλο στροφής και μια γενικότερη αίσθηση αυτοκινήτου που δεν απαιτεί εξοικείωση. Η καλή ορατότητα, η ελαφριά λειτουργία των χειριστηρίων και η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα το κάνουν ιδιαίτερα εύκολο στην οδήγηση, ειδικά μέσα στην πόλη.

Δεν θα επιχειρήσουμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα από μια τόσο σύντομη επαφή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς συμπεριφέρεται σε γρήγορες καμπές, πόσο καλά ελέγχει το βάρος του, τι πραγματική αυτονομία προσφέρει ούτε πόσο αποδοτικά φορτίζει σε διαφορετικές συνθήκες. Για όλα αυτά θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι να το οδηγήσουμε σε τελική μορφή και για αρκετές ώρες. Η πρώτη εικόνα, πάντως, είναι ξεκάθαρη. Το ID. Tiguan δεν επιχειρεί να επανεφεύρει το ηλεκτρικό SUV. Προσπαθεί να διορθώσει όσα απομάκρυναν το ID.4 από τον παραδοσιακό πελάτη της Volkswagen: τη σχεδίαση χωρίς ιδιαίτερη ταυτότητα, την υπερβολικά ψηφιακή εργονομία και την αίσθηση ότι το ηλεκτρικό μοντέλο ανήκει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο.

Αν η τελική έκδοση διατηρήσει την ποιότητα κύλισης, την ησυχία και την ευκολία που προλάβαμε να διακρίνουμε στο πρωτότυπο, τότε το ID. Tiguan μπορεί να αποδειχθεί το μοντέλο που θα φέρει την ηλεκτρική οικογένεια της Volkswagen πιο κοντά στο κοινό της, μιας και είναι στην σωστή κατηγορία και έχει εξαιρετική αυτονομία.

Πηγή: Autotypos

Διαβάστε επίσης:

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε και την pole position μετά τη νίκη του νωρίτερα στον αγώνα σπριντ

Γιατί χρειάζεται το αυτοκίνητό μου σύνδεση στο internet;

Η Κίνα συμφώνησε να μειώσει στο μισό τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ σε μια ιστορική συμφωνία