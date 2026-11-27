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Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος των ποδοσφαιρόφιλων Αντώνης Πανούτσος.

Ο στενός του συνεργάτης Αντώνης Καρπετόπουλος τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση. «Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Πανούτσος

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά. Έζησε στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και το τότε Δυτικό Βερολίνο.

Αρθρογραφούσε στο Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY, μεταξύ άλλων. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους σημειώθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο εκείνου του έτους.

Ήταν υποψήφιος το 2018 και το 2019 στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, από τη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Απεβίωσε από επιπλοκές του ιού του Δυτικού Νείλου.

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