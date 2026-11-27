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Με ιδιαίτερη σφοδρότητα πλήττει την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου η κακοκαιρία, η οποία τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Από τις 14:45 εστάλη μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στους κατοίκους του δήμου, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου #Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/xEOeeBlZ8N…@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 27, 2026

Τα πρώτα προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση έχουν ήδη καταγραφεί σε περιοχές του δήμου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται στον Πεντάλοφο και στο Λεσίνι, ενώ ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής έχουν σημειωθεί στην περιοχή του Αιτωλικού.

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση στα Ελληνικά και τη Λουσούρα, όπου επίσης εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Απεγκλωβίστηκαν δύο άνδρες στο Νεοχώρι

Το μεσημέρι, στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 14:15 και αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Έκτακτο Συντονιστικό στο Μεσολόγγι για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας

Για τον καλύτερο συντονισμό και την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Μεσολόγγι, με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Θ. Μαυρομμάτη.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών, η συνεργασία μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ή άλλων προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει η κακοκαιρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιτήρηση περιοχών που ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη επικινδυνότητα, στην ετοιμότητα μηχανημάτων και προσωπικού, αλλά και στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Όπως εξήγησε ο προϊστάμενος Πολ. Προστασίας Γ. Παπαδόπουλος βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή 23 μηχανήματα στους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας καθόλη τη διάρκεια της νύχτας.

Κόκκινη προειδοποίηση για τη Δυτική Ελλάδα – Τι προβλέπεται για τις επόμενες ώρες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Η προειδοποίηση αφορά τόσο την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου όσο και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Για την περιοχή του Μεσολογγίου, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης νέων βροχοπτώσεων και καταιγίδων υπάρχει και το Σάββατο.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της και τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας σταδιακά και άλλες περιοχές της χώρας.

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