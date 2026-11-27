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Φορτηγό έβαλε ένας 53χρονος τον 7χρονο γιο του να οδηγήσει και μάλιστα τον κατέγραψε και σε βίντεο.

Στο επίμαχο βίντεο το παιδί εμφανίζεται να πραγματοποιεί στροφές, ελιγμούς, τροχοπεδήσεις και απότομες ακινητοποιήσεις, ενώ σε κοντινή απόσταση κινούνται και άλλα φορτηγά, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα.

Ο 53χρονος πατέρας ταυτοποίηθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Σε βάρος του καθώς και της μητέρας, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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