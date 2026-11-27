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Η συμβολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της άμεσης επιχειρηματικής της δραστηριότητας, καθώς δημιουργεί αξία με πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, η οποία διαχέεται σε ένα ευρύ και αλληλένδετο οικοσύστημα επιχειρήσεων, εργαζομένων και κλάδων της οικονομίας. Από την εγχώρια αλυσίδα προμηθειών και την απασχόληση έως την εστίαση, τη φιλοξενία και τον τουρισμό, η παρουσία της εταιρείας συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την παραγωγική βάση της χώρας και συμβάλλοντας στη δημιουργία εισοδήματος και δημόσιων εσόδων.

Το εύρος αυτής της συνεισφοράς αποτυπώνεται στη Μελέτη Κοινωνικού και Οικονομικού Αντικτύπου 2025, σύμφωνα με την οποία η συνολική ετήσια προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από τη δραστηριότητα της εταιρείας ανέρχεται σε €931 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 0,4% του ελληνικού ΑΕΠ. Παράλληλα, η συνολική συνεισφορά της στα έσοδα του κράτους φτάνει τα €592 εκατ., αναδεικνύοντας τη σημαντική δημοσιονομική διάσταση της δραστηριότητάς της. Ενδεικτικά, για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 52 λεπτά καταλήγουν στο κράτος μέσω φόρων.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της εταιρείας στην απασχόληση, καθώς η δραστηριότητά της υποστηρίζει συνολικά 20.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι χαρακτηριστικό: για κάθε μία άμεση θέση εργασίας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία υποστηρίζονται επιπλέον 28 θέσεις στην ευρύτερη οικονομία. Μάλιστα, το 66% των έμμεσων θέσεων εργασίας συνδέεται με τον κλάδο HoReCa, επιβεβαιώνοντας τη στενή διασύνδεση της δραστηριότητας της εταιρείας με την εστίαση και τη φιλοξενία.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν ακόμη ουσιαστικό πυλώνα του οικονομικού της αποτυπώματος. Οι δαπάνες της εταιρείας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από Έλληνες προμηθευτές ανέρχονται σε €132 εκατ., δημιουργώντας οικονομική δραστηριότητα και ευκαιρίες συνεργασίας για ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η συνεισφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο μιας μεγάλης παραγωγικής επιχείρησης στην υποστήριξη της εγχώριας αλυσίδας αξίας και στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας σε πολλαπλά επίπεδα.

Ξεχωριστή είναι, επίσης, η διασύνδεση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με τον ελληνικό τουρισμό, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, €176 εκατ. αντιστοιχούν σε δαπάνες τουριστών στην Ελλάδα για προϊόντα της εταιρείας, αποτυπώνοντας τη συμβολή της στο τουριστικό και καταναλωτικό οικοσύστημα της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα στα πέντε ευρώ που δαπανώνται για προϊόντα της εταιρείας στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας συνδέεται με τον τουρισμό.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν αποτελεί απλώς έναν σημαντικό παραγωγικό και εμπορικό οργανισμό, αλλά έναν ενεργό συντελεστή οικονομικής διασύνδεσης και δημιουργίας αξίας για τη χώρα. Μέσα από τις συνεργασίες της, την υποστήριξη της απασχόλησης, τη συνεργασία με Έλληνες προμηθευτές και τη σύνδεσή της με την εστίαση, τη φιλοξενία και τον τουρισμό, η δραστηριότητά της παράγει οφέλη που εκτείνονται πολύ πέρα από τα άμεσα επιχειρηματικά της αποτελέσματα. Πρόκειται για μια συνεισφορά με ευρύ κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, που αναδεικνύει πώς η ανάπτυξη μιας επιχείρησης μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός δημιουργίας αξίας για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Πηγή: Impact Study 2025, Steward Redqueen. Τα στοιχεία βασίζονται σε διαφορετική μεθοδολογία και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με προηγούμενες μελέτες αντικτύπου.

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