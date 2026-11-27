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Το καλοκαίρι του 2027 μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας ολοκληρώνεται η συνεργασία του Κώστα Τσιμίκα με τη Λίβερπουλ. Το συμβόλαιο του Έλληνα αμυντικού θα λήξει και δεν υπάρχει πρόθεση να ανανεωθεί.

Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ το 2020 έναντι 13.000.000. Για έναν χρόνο έπαιξε δανεικός στη Ρόμα.

Με τους κόκκινους κατέκτησε το 2024/25, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο League Cup και ένα Super Cup, κάνοντας 124 εμφανίσεις και μοιράζοντας 21 ασίστ.

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