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Επώδυνη ήττα με 92-88 από τη Γεωργία στην παράταση (75-75κ.α.) γνώρισε η Εθνική Ελλάδας στο T-Center, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β΄ προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, βλέποντας το έργο της για πρόκριση να δυσκολεύει σημαντικά. Η «γαλανόλευκη» χρειάζεται πλέον τρία στα τρία στις εναπομείνασες αναμετρήσεις της και συνδυασμό αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς για να ελπίζει.

Η Εθνική μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, με τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να δίνουν από νωρίς λύσεις και τον Καλαϊτζάκη να ανεβάζει τη διαφορά στο 21-13 (8΄). Ο Χουγκάζ ανέλαβε δράση στο φινάλε της πρώτης περιόδου, σημειώνοντας επτά διαδοχικούς πόντους για το 27-20. Η Γεωργία, ωστόσο, αντέδρασε, πέρασε μπροστά με τον Οτσικίντζε (29-30, 12΄) και, παρά τις προσπάθειες του Χουγκάζ και του Μήτογλου, έκλεισε το ημίχρονο στο +3 (38-41).

Με την επιστροφή στο παρκέ, Παπανικολάου και Ντόρσεϊ έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα (44-43, 22’), ενώ ο αρχηγός και ο Καλαϊτζάκης διαμόρφωσαν το 59-57 (29΄). Ο Ριντ, όμως, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (59-61). Στην τελευταία περίοδο, ο Μήτογλου ισοφάρισε σε 65-65 (35’) και ο Τολιόπουλος σε 68-68 (37’), με τον Ντόρσεϊ να στέλνει το ματς στην παράταση (75-75), ευστοχώντας σε δύο βολές από τις τρεις βολές στην εκπνοή.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Μήτογλου έδωσε το έναυσμα με κλέψιμο και κάρφωμα (77-75), πριν αποχωρήσει τραυματίας. Ο Τολιόπουλος και ο Λούντζης οδήγησαν την Ελλάδα στο +7 (86-79), ενώ ο πρώτος ανέβασε το σκορ στο 88-81. Η Γεωργία, όμως, επέστρεψε, με τον Κορσάντια να μειώνει σε 88-86 στα 28’’. Το αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σενγκέλια στα 15’’ επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν σε 88-88 και, με τις βολές των Ριντ και Σενγκέλια, να φτάσουν στο τελικό 88-92.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής είναι η Ισπανία, εκτός έδρας, την Κυριακή (29/11, 19:00).

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-41, 59-61, 75-75 κ.α., 88-92 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη)-Σάλινς (Λετονία)-Μπαρκάουσκας (Λιθουανία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 17 (3), Λούντζης 5 (1), Τολιόπουλος 15(1), Χουγκάζ 11 (1), Καλαϊτζάκης 7, Παπανικολάου 8 (2), Νετζήπογλου, Αντετκούνμπο Κ. 4, Αντετοκούνμπο Θ., Μήτογλου 19, Νικολαϊδης 2.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Μερκβιλάτζε 5 (1), Ριντ 30, Αντρονικασβίλι 4, Τζιντζαράτζε, Σανάτζε 13 (1), Τουρτζιλάτζε, Κορσάντια 8 (1), Σενγκέλια 25, Οτσχικίτζε 7 (1).

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