Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Επώδυνη ήττα με 92-88 από τη Γεωργία στην παράταση (75-75κ.α.) γνώρισε η Εθνική Ελλάδας στο T-Center, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β΄ προκριματικού γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, βλέποντας το έργο της για πρόκριση να δυσκολεύει σημαντικά. Η «γαλανόλευκη» χρειάζεται πλέον τρία στα τρία στις εναπομείνασες αναμετρήσεις της και συνδυασμό αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς για να ελπίζει.
Η Εθνική μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, με τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να δίνουν από νωρίς λύσεις και τον Καλαϊτζάκη να ανεβάζει τη διαφορά στο 21-13 (8΄). Ο Χουγκάζ ανέλαβε δράση στο φινάλε της πρώτης περιόδου, σημειώνοντας επτά διαδοχικούς πόντους για το 27-20. Η Γεωργία, ωστόσο, αντέδρασε, πέρασε μπροστά με τον Οτσικίντζε (29-30, 12΄) και, παρά τις προσπάθειες του Χουγκάζ και του Μήτογλου, έκλεισε το ημίχρονο στο +3 (38-41).
Με την επιστροφή στο παρκέ, Παπανικολάου και Ντόρσεϊ έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα (44-43, 22’), ενώ ο αρχηγός και ο Καλαϊτζάκης διαμόρφωσαν το 59-57 (29΄). Ο Ριντ, όμως, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (59-61). Στην τελευταία περίοδο, ο Μήτογλου ισοφάρισε σε 65-65 (35’) και ο Τολιόπουλος σε 68-68 (37’), με τον Ντόρσεϊ να στέλνει το ματς στην παράταση (75-75), ευστοχώντας σε δύο βολές από τις τρεις βολές στην εκπνοή.
Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Μήτογλου έδωσε το έναυσμα με κλέψιμο και κάρφωμα (77-75), πριν αποχωρήσει τραυματίας. Ο Τολιόπουλος και ο Λούντζης οδήγησαν την Ελλάδα στο +7 (86-79), ενώ ο πρώτος ανέβασε το σκορ στο 88-81. Η Γεωργία, όμως, επέστρεψε, με τον Κορσάντια να μειώνει σε 88-86 στα 28’’. Το αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σενγκέλια στα 15’’ επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν σε 88-88 και, με τις βολές των Ριντ και Σενγκέλια, να φτάσουν στο τελικό 88-92.
Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής είναι η Ισπανία, εκτός έδρας, την Κυριακή (29/11, 19:00).
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-41, 59-61, 75-75 κ.α., 88-92 παρ.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς (Βοσνία Ερζεγοβίνη)-Σάλινς (Λετονία)-Μπαρκάουσκας (Λιθουανία)
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 17 (3), Λούντζης 5 (1), Τολιόπουλος 15(1), Χουγκάζ 11 (1), Καλαϊτζάκης 7, Παπανικολάου 8 (2), Νετζήπογλου, Αντετκούνμπο Κ. 4, Αντετοκούνμπο Θ., Μήτογλου 19, Νικολαϊδης 2.
ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Μερκβιλάτζε 5 (1), Ριντ 30, Αντρονικασβίλι 4, Τζιντζαράτζε, Σανάτζε 13 (1), Τουρτζιλάτζε, Κορσάντια 8 (1), Σενγκέλια 25, Οτσχικίτζε 7 (1).
Διαβάστε επίσης:
EURO U21: Κληρώθηκε με Πορτογαλία, Κροατία και Τσεχία στον 3ο όμιλο η Εθνική Ελλάδας
Europa League: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών στο Μαρσέιγ – Λέφσκι Σόφιας
Ολυμπιακός – Μίλαν 2-4 – Ολική ανατροπή από το 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.