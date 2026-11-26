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Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Νόρτζελαντ εκτός έδρας με στόχο το 4/4 στο Conference League.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Κάτρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Καμαρά, Κάνγκουα, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Τετέι, Ραστόντερ.

Στον πράσινο πάγκο θα είναι οι Κότσαρης, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Λουζά, Κρίστιανσεν, Τερζής, Γκαρσία.

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