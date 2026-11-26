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Στον 3ο όμιλο του EURO U21 2027 απέναντι σε Πορτογαλία, Κροατία και Τσεχία κληρώθηκε η Εθνική Ελλάδας για την τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί από 16 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Η ελληνική ομάδα θα ξεκινήσει τους αγώνες της την 1η αγωνιστική (17/6) με την Κροατία, ακολούθως θα παίξει με την Τσεχία (20/6) και θα ολοκληρώσει τα παιχνίδια του 3ου ομίλου με την Πορτογαλία (23/6).

Οι αγώνες της «γαλανόλευκης» ομάδας στον 3ο όμιλο θα διεξαχθούν στο «Bačka Stadium» της Μπάτσκα Τόπολα και στο «Loznica Stadium» της Λόζνιτσα.

Μετά την κλήρωση που διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης (26/11) στο Βελιγράδι, η σύνθεση των τεσσάρων ομίλων της τελικής φάσης του EURO U21 2027 διαμορφώθηκε ως εξής:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία

Αγγλία

Γαλλία

Πολωνία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία

Ισπανία

Ιταλία

Φινλανδία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Πορτογαλία

Κροατία

Ελλάδα

Τσεχία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Γερμανία

Ολλανδία

Νορβηγία

Βέλγιο

ΤΟ FORMAT ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Συνολικά 16 εθνικές ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο EURO U21 του 2027, το οποίο θα φιλοξενηθεί από την Αλβανία και τη Σερβία. Οι δύο διοργανώτριες είχαν εξασφαλισμένη θέση στην τελική φάση και θα συμμετάσχουν στους δύο πρώτους ομίλους.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τέσσερα γκρουπ των τεσσάρων ομάδων, με τις δύο πρώτες από κάθε όμιλο να παίρνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Από εκεί και πέρα, η συνέχεια θα δοθεί με νοκ άουτ αναμετρήσεις, μέχρι να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης στον τελικό της 3ης Ιουλίου στα Τίρανα.

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ

Το πρόγραμμα της νοκ άουτ φάσης έχει ήδη διαμορφωθεί, με τις διασταυρώσεις να καθορίζονται από την τελική κατάταξη των ομάδων στους τέσσερις ομίλους.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

26 Ιουνίου – Βελιγράδι

1ος Ομίλου Α – 2ος Ομίλου C (1)

26 Ιουνίου – Ελμπασάν

1ος Ομίλου Β – 2ος Ομίλου D (2)

27 Ιουνίου – Λόζνιτσα

1ος Ομίλου C – 2ος Ομίλου Α (3)

27 Ιουνίου – Σκόδρα

1ος Ομίλου D – 2ος Ομίλου Β (4)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

30 Ιουνίου – Βελιγράδι

Νικητής (1) – Νικητής (3)

30 Ιουνίου – Τίρανα

Νικητής (2) – Νικητής (4)

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

3 Ιουλίου – Μπάτσκα Τόπολα

Μικρός τελικός

3 Ιουλίου – Τίρανα

Μεγάλος τελικός

ΟΙ ΟΚΤΩ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥ EURO U21 2027

Η Αλβανία και η Σερβία θα μοιραστούν τη φιλοξενία των 31 αγώνων της διοργάνωσης, με 8 γήπεδα να βρίσκονται στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής δράσης.

ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

-Arena Kombëtare – Τίρανα

-Arena e Demave – Τίρανα

-Elbasan Arena – Ελμπασάν

-Stadium Loro Boriçi – Σκόδρα

ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

-Beograd Stadium – Βελιγράδι

-Bačka Stadium – Μπάτσκα Τόπολα

-Loznica Stadium – Λόζνιτσα

-Leskovac Stadium – Λέσκοβατς

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ

Το EURO U21 του 2027 σηματοδοτεί την επιστροφή της ελληνικής ομάδας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από διάστημα απουσίας 25 ετών. Η προηγούμενη συμμετοχή της Εθνικής Ελπίδων καταγράφηκε το 2002, όταν η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία.

Τότε, η Ελλάδα βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με τη Γαλλία, την Τσεχία και το Βέλγιο, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο ρόστερ εκείνης της ομάδας υπήρχαν, ποδοσφαιριστές που αργότερα έκαναν σημαντική καριέρα με την Εθνική Ανδρών, όπως ο Κώστας Κατσουράνης, ο Σωτήρης Κυργιάκος και ο Χρήστος Πατσατζόγλου.

Τέλος, η διοργάνωση συνδέεται και με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 του Λος Άντζελες. Υπάρχει πρόβλεψη για τρία ευρωπαϊκά «εισιτήρια», ενώ ενδέχεται να χρειαστεί ειδικός αγώνας play-off στις 3 Ιουλίου, εφόσον προκύψουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

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