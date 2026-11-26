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Ο αγώνας της Europa League μεταξύ της Μπεσίκτας και της ισραηλινής Χάποελ Μπερ Σεβά διακόπηκε την Πέμπτη περίπου στο 25ο λεπτό, μετά την παρέμβαση της γεωργιανής αστυνομίας εναντίον των οπαδών της Μπεσίκτας στις κερκίδες. Οι παίκτες και οι διαιτητές έφυγαν από το γήπεδο για τα αποδυτήρια.

Αναφορές από το στάδιο ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και γκλομπ εναντίον τμημάτων του πλήθους της Μπεσίκτας. Ένας οπαδός της Μπεσίκτας μεταφέρθηκε με φορείο μετά την παρέμβαση. Δεν ήταν άμεσα σαφές πότε ή αν θα συνεχιστεί το παιχνίδι.

⚽️ #LATEST — Besiktas’s match against Israeli Hapoel Beer-Sheva is halted in 25th minute, with players and referees leaving the pitch 🔴Georgian police intervened against Besiktas fans in the stands, reportedly over pro-Palestinian slogans and symbols, and one fan was carried out on a stretcher — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 26, 2026

Τι συνέβη στις κερκίδες

Σύμφωνα με αναφορές από το γήπεδο, η αστυνομική επιχείρηση ακολούθησε την επίδειξη φιλοπαλαιστινιακών συνθημάτων και συμβόλων από τους οπαδούς της Μπεσίκτας, συμπεριλαμβανομένης μιας παλαιστινιακής σημαίας που υψώθηκε στις κερκίδες. Στη συνέχεια ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών.

This evening, during the UEFA Europa League match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) in Batumi, Georgia, Georgian police attacked Beşiktaş supporters who unfurled Palestinian flags and attempted to prevent them from displaying the flags. https://t.co/WJywZr91D5 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026

Besiktas players refused to shake hands before the game with genocidal players of Israel’s Hapoel Beer Sheva! I love my club… #FreePalestine https://t.co/yExnM1Mhxm November 26, 2026

Η αναστάτωση ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι. Οι παίκτες και οι διαιτητές εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο για λόγους ασφαλείας, ενώ αποκαταστάθηκε η τάξη. Η ένταση ήταν ορατή πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο αρχηγός της Μπεσίκτας, Ορκούν Κόκτσου, δεν έδωσε τα χέρια με τον αντίπαλό του στην Μπερ Σεβά κατά τη διάρκεια της ρίψης του κέρματος.

Γιατί ο αγώνας έγινε στη Γεωργία

Ο αγώνας ήταν για την 5η αγωνιστική της φάσης του Europa League. Αρχικά επρόκειτο να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η UEFA τον μετέφερε στο στάδιο του Μπατούμι, αφού οι τουρκικές αρχές ενημέρωσαν την διοργανώτρια αρχή ότι ο αγώνας δεν μπορούσε να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη «για λόγους ασφαλείας». Η ώρα έναρξης, στις 18:45 CET , παρέμεινε αμετάβλητη και επιτράπηκε η είσοδος θεατών.

Οι αγώνες που αφορούν ισραηλινούς συλλόγους έχουν προσελκύσει αυξημένη προσοχή από την πλευρά των αρχών ασφαλείας και διαμαρτυρίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Οι φιλοπαλαιστινιακές επιδείξεις από τους οπαδούς αποτελούν επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό αυτών των αγώνων.

Η UEFA, η οποία διέπει τη διοργάνωση, μπορεί να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες για διατάραξη της κατάστασης του αγώνα και οι αποφάσεις σχετικά με την κατάσταση του αγώνα λαμβάνονται συνήθως από τους διαιτητές της σε συντονισμό με τον διαιτητή και τις τοπικές αρχές ασφαλείας.

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