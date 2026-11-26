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Σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν το «ταξίδι» τους στη League Phase του Europa League και του Conference League.

Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται τη Μίλαν (19:45, ΑΝΤ1, Magenta Sport 3) για την 5η αγωνιστική στη League Phase του Europa League, ψάχνοντας ένα ακόμα τρίποντο με το οποίο θα κάνει σημαντικότατο βήμα απευθείας πρόκρισης στη φάση των «16», ενώ οι Κρητικοί φιλοξενούν απόψε (22:00, Magenta Sport 5) την Άντερλεχτ, με στόχο να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να ενισχύσουν τις πιθανότητες πρόκρισης.

Από την πλευρά τους, οι πράσινοι κοντράρονται (22:00, Μagenta Sport 4) με τη Νόρτζελαντ στo «Right to Dream Park» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ολυμπιακός: Με όπλο το «καυτό Γ. Καραϊσκάκης»

Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού βρίσκεται σε καλό δρόμο, την ώρα που η Μίλαν αναζητά επειγόντως αντίδραση. Οι δύο ομάδες συναντώνται την Πέμπτη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (19:45), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με διαφορετικές αφετηρίες και σημαντικό διακύβευμα.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας κι έχουν ισχυρές πιθανότητες να εξασφαλίσουν απευθείας θέση στους «16». Η Μίλαν, αντίθετα, έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια, βρίσκεται στην 28η θέση και κινδυνεύει να χάσει από νωρίς το τρένο της πρόκρισης.

Οι δύο τελευταίες ήττες των Ιταλών από Μπόρνμουθ και Φερεντσβάρος, χωρίς μάλιστα να σκοράρουν, έχουν επιβαρύνει την κατάσταση. Παρά τα προβλήματα στην Ευρώπη, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ παρουσιάζει καλύτερη εικόνα στη Serie A, όπου βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο επικράτησε με 5-1 της Φροζινόνε, επιβεβαιώνοντας ότι η αγωνιστική της εικόνα στην Ιταλία δεν έχει σχέση με όσα δείχνει στη League Phase.

Ο Ολυμπιακός θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη. Μετά από εννέα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, οι ερυθρόλευκοι έμειναν στο 0-0 με τη Ρεν, αλλά απάντησαν με το εντυπωσιακό 6-2 απέναντι στον Ηρακλή. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει χάσει μόλις ένα από τα 18 τελευταία παιχνίδια της συνολικά και μία φορά στα 13 πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά ματς της στο Europa League.

Η Μίλαν δεν έχει καταφέρει να νικήσει ελληνική ομάδα στις έξι προηγούμενες αναμετρήσεις της, ενώ στον Πειραιά έχει μία ισοπαλία και μία ήττα. Το τελευταίο της παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης», το 2018, είχε ολοκληρωθεί με νίκη του Ολυμπιακού 3-1.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές, όπως συνηθίζει στα παιχνίδια του Europa League. Ο Μάικ Μενιάν επιστρέφει μετά την τιμωρία του, ενώ ο Γκονσάλο Ράμος αναμένεται να είναι διαθέσιμος, έχοντας ξεπεράσει ένα μικρό πρόβλημα στη γάμπα. Αντίθετα, οι Λούκα Μόντιτς, Ματία Γκάμπια, Πιέτρο Τερατσάνο, Σάμουελ Τσουκουέζε, Στράχινια Πάβλοβιτς, Αλέξις Σαλεμάκερς, Φραντσέσκο Καμάρντα, Ντάβιντε Μπαρτεζάγκι και Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Στον Ολυμπιακό, οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Γιουσούφ Γιαζίτσι, Γκουστάβο Πουέρτα, Λεόν Μπέιλι και Σαντιάγο Έσε δεν υπολογίζονται. Ο Ζότα Σίλβα έχει καταγράψει 17 τελικές προσπάθειες στη League Phase, περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη, αλλά μόλις δύο έχουν βρει στόχο και καμία δεν έχει καταλήξει στα δίχτυα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Μπακούλας, Φρόιλερ, Σίλβα, Φορτούνης, Μάριους, Γκονζάλες, Ζέλσον Μαρτίνς.

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Γκίλα, Ντε Βίντερ, Ντιαβαρά, Εστουπινιάν, Μούσα, Γιάσαρι, Ραμπιό, Μορέιρα, Ράμος, Πούλισικ.

Για το τρίποντο… οκτάδας ο «λαβωμένος» Παναθηναϊκός

Με σημαντικές απουσίες, αλλά με ξεκάθαρο στόχο να συνεχίσει την «απόλυτη» ευρωπαϊκή του πορεία, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται το βράδυ της Πέμπτης (26/11, 22:00) στη Δανία απέναντι στη Νόρτζελαντ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» θέλουν να πετύχουν την τέταρτη σερί νίκη τους στη διοργάνωση, κυνηγώντας ένα αποτέλεσμα που θα τους φέρει σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση στη μάχη για την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Η αποστολή του Τζέικομπ Νίστρουπ, ωστόσο, έχει επιβαρυνθεί σημαντικά απ’ τα προβλήματα τραυματισμών. Η πιο σοβαρή απώλεια αφορά τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Στη λίστα των απόντων, ωστόσο, προστέθηκαν ο Στέφαν ντε Φράι και ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει τις συνέπειες της βαριάς κάκωσης στον καρπό του αριστερού χεριού, την οποία υπέστη έπειτα από το μαρκάρισμα του Τιάγκο Νους στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Οι ενοχλήσεις δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί στη Δανία και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Κυριακής (29/11) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο δε Κυριακόπουλος, από την πλευρά του, αντιμετωπίζει πρόβλημα μυϊκής φύσεως στη γάμπα, το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για διάστημα έως και 15 ημερών. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται, επίσης, ο Σαλάχ-Εντίν.

Παρά τις δυσκολίες, ο Νίστρουπ έχει μάθει να διαχειρίζεται τις απουσίες και καλείται να βρει τις κατάλληλες ισορροπίες ανάμεσα στην ανάγκη για φρεσκάρισμα και στη σημασία της αναμέτρησης με τη Νόρτζελαντ. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την ευκαιρία να κάνει το «4 στα 4» και να αποκτήσει ένα τεράστιο βαθμολογικό πλεονέκτημα.

Ο Δανός τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε προσεκτικό rotation, δίνοντας «ανάσες» σε ποδοσφαιριστές που έχουν επιβαρυνθεί, χωρίς όμως να αποδυναμώσει την ομάδα του σε μια τόσο σημαντική βραδιά. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας προορίζεται να αγωνιστεί ο Καλάμπρια, με τον Τσάπρα να καλύπτει το δεξί άκρο και τους Πάλμερ-Μπράουν και Φαν Ντρόνγκελεν να διεκδικούν τις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας.

Στον άξονα, οι Κάνγκουα και Καμαρά αποτελούν τις βασικές υποψήφιες επιλογές. Πιο μπροστά, ο Λιβάι Γκαρσία και ο Ταμπόρδα αναμένεται να κινηθούν στις δύο πλευρές (είναι υποψήφιος κι ο Γιάγκουσιτς), ενώ ο Τεττέη θα έχει πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ραστόντερ, ο οποίος προορίζεται για την κορυφή της επίθεσης.

Έτερο σημαντικό στοιχείο είναι η παρουσία του Βίκτορ Κρίστιανσεν στην αποστολή. Ο Δανός ποδοσφαιριστής αναμένεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ερχόμενος από τον πάγκο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες του αγώνα.

Απέναντί του, πάντως, ο Παναθηναϊκός θα βρει μια ομάδα που προέρχεται από μια εμφατική νίκη. Η Νόρτζελαντ συνέτριψε με 5-0 την Κοπεγχάγη στις 22 Νοεμβρίου, σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα Δανίας, επιβεβαιώνοντας την επιθετική της δυναμική.

Ο Νίστρουπ επιστρέφει στη Δανία γνωρίζοντας καλά την αντίπαλό του και τις αγωνιστικές της ιδιαιτερότητες. Για τον Παναθηναϊκό, όμως, το ζητούμενο είναι συγκεκριμένο: να ξεπεράσει τα προβλήματα, να διαχειριστεί σωστά τις δυνάμεις του και να φύγει από το Φάρουμ με ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ευρωπαϊκή του συνέχεια.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Νόρτζελαντ (Γενς Όλσεν): Χάνσεν, Άνκερσεν, Μαρκμαν, Νέλσον, Γουόκερ, Γιάνσεν, Ρόικιερ, Λάχτενμακι, Ράσμουσεν, Λιντ, Αντέλ.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Πάλμερ-Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κάνγκουα, Καμαρά, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Τεττέη, Ραστόντερ.

Διαιτητής: Γιούλιαν Βάινμπεργκερ (Αυστρία), Βοηθοι: Αντρέας Χάιντενραϊχ, Μαξιμίλιαν Κόλμπιτς (Αυστρία), 4ος Στέφαν Έμπνερ (Αυστρία), VAR: Κρίστιαν-Πέτρου Τσοκίρτσα (Αυστρία), AVAR: Γιόζεφ Σπουρνί (Αυστρία).

ΟΦΗ: Για ακόμη μία υπέρβαση

Η νίκη στο Βουκουρέστι απέναντι στην Μπερ Σεβά πριν απ’ την τελευταία διακοπή έδωσε στον ΟΦΗ κάτι περισσότερο από τρεις βαθμούς: την προοπτική να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια μέχρι τέλους. Πλέον, μπροστά του βρίσκεται το βράδυ της Πέμπτης (26/11, 22:00) ακόμη μία μεγάλη πρόκληση, με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει ήδη συγκεντρώσει 6 βαθμούς και γνωρίζει πως μια νέα επιτυχία θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στον στόχο της. Το ευρωπαϊκό ταξίδι, που μέχρι πρότινος αποτελούσε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους Κρητικούς, έχει πλέον αποκτήσει ξεκάθαρα ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Με 4 αγωνιστικές να απομένουν, ο ΟΦΗ υπολογίζει πως χρειάζεται περίπου 4 βαθμούς για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης. Και μετά την Άντερλεχτ, θα έχει μπροστά του τις αναμετρήσεις με τις Μπενφίκα, Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν.

Το ζητούμενο για τον Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του είναι να εμφανιστούν με την ίδια αποφασιστικότητα που έδειξαν στη Ρουμανία, επιβεβαιώνοντας ότι η προηγούμενη νίκη δεν ήταν κάτι… τυχαίο. Η αναμέτρηση με τους Βέλγους αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να ενισχύσουν τη θέση τους στη βαθμολογία και να πιστοποιήσουν ότι μπορούν να κοιτάξουν στα… μάτια αντιπάλους με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία.

Στο αγωνιστικό σκέλος, πάντως, δεν λείπουν τα προβλήματα. Ο Πούγγουρας τέθηκε εκτός πλάνων την τελευταία στιγμή, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί εσπευσμένα σε επέμβαση λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας, με τον χρόνο επιστροφής του να παραμένει άγνωστος. Εκτός βρίσκεται επίσης ο Κέναν Κόντρο, ενώ ο Κρίσμανιτς έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά δεν διαθέτει ακόμη τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να διατηρήσει τη διάταξη 3-4-3. Ο Λίλο θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κωστούλα, Σιέλη και Νικολάου να συνθέτουν την τριάδα της άμυνας από δεξιά προς τα αριστερά. Ο Ντίκμαν θα καλύψει τη δεξιά πλευρά και ο Αθανασίου την αριστερή, ενώ στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Στην επιθετική γραμμή αναμένεται να βρεθούν οι Φούντας, Αϊτόρ και Νους.

Σημαντική αναμένεται να είναι επίσης και η συμβολή της εξέδρας. Περισσότεροι από 13.000 φίλοι του ΟΦΗ υπολογίζεται ότι θα βρεθούν στις κερκίδες του Παγκρήτιου, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα που χρειάζεται η ομάδα σε μια τόσο απαιτητική ευρωπαϊκή βραδιά. Οι Κρητικοί θέλουν να αξιοποιήσουν κι αυτή τη δυναμική, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Αϊτόρ, Νους.

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Μπιανκόν, Πετρό, Αουγκούστινσον, Βίνκλερ, Στρόεϊκενς, Αασγκάαρντ, Σέκε, Τσβέτκοβιτς, Μπενταγιέμπ.

Διαιτητής: Κρίστο Τόβερ (Εσθονία), Α’ βοηθός: Σίλβερ Κόιβ (Εσθονία), Β’ βοηθός: Σάντερ Σάγκα (Εσθονία), 4ος διαιτητής: Γιούρι Φρίσερ (Εσθονία), VAR: Μάνουελ Σουετένγκρουμπερ (Αυστρία), AVAR: Μάρκο Λίιβα (Εσθονία).

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