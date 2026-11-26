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Τη Δευτέρα, από την Πτολεμαΐδα, ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε για τους «ιερείς της διαφθοράς» γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο, σε κάθε ευκαιρία, συνεχίζει να αποκαλεί «αρχιερέα της διαφθοράς».

Χθες, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτούσε τον πρώην πρωθυπουργό τι γνωρίζει για τις δουλειές του δικού του γραμματέα στη Στυλίδα. Στο τετραήμερο από τις 22 έως τις 25 Νοεμβρίου, η υπόθεση των αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου έφερε σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία.

Η υπόθεση των εταιρειών του Μίλτου Χατζηγιαννάκη έφερε τον γραμματέα της ΕΛΑΣ αντιμέτωπο με τις ερωτήσεις που το κόμμα του απηύθυνε στο Μαξίμου. Ένα σκληρό rock, με λασπομαχία, βαριές κατηγορίες και σκληρές εκφράσεις που παραπέμπουν στο παρελθόν, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όλα ξεκίνησαν στις 2 Νοεμβρίου. Μιλώντας στο BEST για τις καταγγελίες στην ΑΑΔΕ, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς». Την επομένη, στον Alpha Radio 98,9, ο πρωθυπουργός τον ρώτησε ποια «γραμμάτια» εξαργύρωσε όταν άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα παραμονές των εκλογών του 2019. Τη Δευτέρα, στην Πτολεμαΐδα, με την υπόθεση Λιάκου στην επικαιρότητα, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε τον χαρακτηρισμό. Αυτή τη φορά μίλησε και για τους «ιερείς της διαφθοράς» που βλέπει γύρω από τον πρωθυπουργό.

Η παραμονή Λιάκου και οι αποστάσεις για τις αρμοδιότητες

Για τη ΝΔ, το ερώτημα αφορά την παραμονή Λιάκου σε ένα υπουργείο αρμόδιο για την Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι χθες, στο Action 24, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι αρμοδιότητες του κ. Λιάκου δεν θα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι αδελφές του δεν θα μπορούν πλέον να συνάπτουν συμβάσεις με δήμους όσο εκείνος είναι στην κυβέρνηση. Είναι η απάντηση στα όσα τις προηγούμενες ημέρες είχε καταλογίσει και η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, επικαλούμενη δημοσιεύματα και στοιχεία της Διαύγειας, βάσει των οποίων υπολόγισε σε 1,66 εκατ. ευρώ τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του.

Ο κ. Λιάκος κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη. Χθες, στον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι δεν παραιτείται και ότι δεν συμμετέχει σε καμία από τις επιχειρήσεις. Το οικογενειακό λογιστικό γραφείο, είπε, πήρε την πρώτη του ανάθεση το 2011, οκτώ χρόνια πριν εκλεγεί βουλευτής. Η άλλη αδελφή του, η Ισιδώρα, ήταν επιστημονική συνεργάτιδάς του και παραιτήθηκε πριν από την ορκωμοσία του.

Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε για ακόμα μία φορά την αποπομπή του, απορρίπτοντας την οικογενειακή ευθύνη. Πάντως, ουδείς από την κυβέρνηση ζήτησε από τον κ. Λιάκο να βγει στην τηλεόραση. Μάλιστα, χθες υπήρχε και προβληματισμός για το αν έπρεπε να το κάνει την ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση Χατζηγιαννάκη. Ο πρωθυπουργός δεν ανέφερε τίποτα για την υπόθεση κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Ενδιαφέρον έχει και ο ήπιος τρόπος με τον οποίο απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στη «Ναυτεμπορική», για τον κ. Λιάκο, όταν για άλλα στελέχη διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την αθωότητά τους. Ανέφερε ότι τον καλύπτουν δηλώσεις διαφόρων πολιτικών στελεχών που έγιναν τις τελευταίες ημέρες για τον κ. Λιάκο, οι οποίες, όμως, δεν ήταν μόνο υποστηρικτικές, αλλά άφηναν και αιχμές. Είπε συγκεκριμένα: «Επειδή πήγαν να εμπλέξουν και το όνομά μου στην υπόθεση αυτή κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός. Γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί. Με καλύπτουν οι δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, του κ. Κυρανάκη, του κ. Βορίδη, του κ. Πέτσα, του κ. Φλωρίδη».

Η αντεπίθεση της ΝΔ και οι συμβάσεις στη Στυλίδα

Και ενώ το κυβερνών κόμμα προσπαθούσε να διαχειριστεί την υπόθεση Λιάκου, ήρθε στη δημοσιότητα η υπόθεση Χατζηγιαννάκη και έτσι η ΝΔ πέρασε στην αντεπίθεση.

Αρχικά, επικαλέστηκε δημοσιεύματα για συμβάσεις 914.306 ευρώ του δικηγορικού γραφείου της οικογένειας Χατζηγιαννάκη με δημόσιους φορείς από το 2017 έως το 2026. Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ απάντησε ότι είχε αποχωρήσει το 2014, όταν εξελέγη δήμαρχος Σκύρου. Χθες, όμως, ο κ. Μαρινάκης έθεσε στον Αλέξη Τσίπρα διαφορετικό ερώτημα: Τι γνώριζε για τρεις συμβάσεις περίπου 752.000 ευρώ του Δήμου Στυλίδας με δύο τεχνικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι συνέταιρος του δημάρχου Γιάννη Αποστόλου σε τρίτη επιχείρηση;

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής ανέβασε ακόμα περισσότερο τους τόνους, μίλησε για παρανομίες και στάθηκε στο έργο της Αγίας Μαρίνας. Το βράδυ είδαν το φως της δημοσιότητας και άλλα στοιχεία, όπως η απόφαση 214/2025 της Δημοτικής Επιτροπής. Για την αποκατάσταση της παραλιακής οδού, προϋπολογισμού 368.042,55 ευρώ με ΦΠΑ, ο δήμος επέλεξε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, επικαλούμενος το κατεπείγον. Ο δήμαρχος προσκάλεσε τρεις εταιρείες. Η Ευβοϊκή Τεχνική δεν υπέβαλε προσφορά. Απέμειναν η 3C+P, την οποία ίδρυσε ο Χατζηγιαννάκης, και η Νήσων Τεχνική, στην οποία ο ίδιος δήλωσε ότι απέκτησε εταιρικό μερίδιο.

Σύμφωνα με το πρακτικό που παρουσιάστηκε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 η Νήσων κατέθεσε την προσφορά της στις 07:31 και η 3C+P στις 07:53. Πήραν διαδοχικούς αριθμούς πρωτοκόλλου, 12561 και 12562. Τέσσερις ημέρες νωρίτερα, η ίδια ασφαλιστική, η EUROINS, είχε εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές τους με διαδοχικούς αριθμούς. Η Νήσων πρόσφερε μέση έκπτωση 1,59%, έναντι 1% της 3C+P. Στις 30 Σεπτεμβρίου, η επιτροπή κατακύρωσε ομόφωνα το έργο στη Νήσων, απόντος του δημάρχου. Η σύμβαση υπογράφηκε για 362.787,72 ευρώ. Και τα ερωτήματα που θέτει η Νέα Δημοκρατία είναι: Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι προσκεκλημένοι και πώς ελέγχθηκε η ανεξαρτησία των δύο προσφορών;

Οι πολιτικές καλύψεις και ο προβληματισμός στα δύο στρατόπεδα

Ο κ. Χατζηγιαννάκης υποστήριξε ότι εργαζόταν στη Στυλίδα προτού γνωρίσει τον κ. Αποστόλου και ότι η κοινή τους επιχείρηση συστάθηκε για ιδιωτικά έργα και δεν ανέλαβε δουλειές. Επιβεβαίωσε ότι φιλοξενεί δωρεάν κομματικές συναντήσεις στα γραφεία της εταιρείας του, εν γνώσει του Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έθεσε ζήτημα χρηματοδότησης της ΕΛΑΣ, η οποία κατήγγειλε επιχείρηση συκοφάντησης από το Μαξίμου και καταλόγισε στη Χαριλάου Τρικούπη προθυμία να βουτηχτεί «στη λάσπη της Δεξιάς».

Το σκληρό rock συνεχίζεται, με τους δύο αρχηγούς να στηρίζουν τις επιλογές τους. Ο κ. Μητσοτάκης κρατά τον Λιάκο στην κυβέρνηση, πολύ περισσότερο τώρα που στην επικαιρότητα βρίσκεται η υπόθεση που αφορά ένα κορυφαίο στέλεχος του αντιπάλου κόμματος. Ο κ. Τσίπρας, κατά τη μαρτυρία του Χατζηγιαννάκη, του είπε «προχώρα, πες τα όλα». Η ΕΛΑΣ καλύπτει τον γραμματέα της, ωστόσο και εκεί υπάρχει προβληματισμός για τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο κόμμα, όσο το θέμα παραμένει στη δημοσιότητα. Τον επόμενο λόγο ίσως έχει και ο δήμαρχος Στυλίδας, που υπέγραψε τις συμβάσεις και ο οποίος δεσμεύτηκε να απαντήσει.

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