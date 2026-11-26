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Πεντονόστιμα φιλετάκια κοτόπουλου στην κατσαρόλα, με κρέμα γάλακτος, λιαστές ντομάτες και παρμεζάνα.
Μια συνταγή κρεμώδης, απλή και χορταστική που μπορείτε να συνοδέψετε με ρύζι, ζυμαρικά ή πατάτες και μια σαλάτα εποχής.
600 γραμμάρια φιλέτο μπούτι κοτόπουλου
1 κουταλιά βούτυρο + 1 ελαιόλαδο, για το σοτάρισμα
3 κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα (προαιρετικά)
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
2 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου (ζεστό)
300ml κρέμα γάλακτος, πλήρης
1 φλιτζάνι λιαστές ντομάτες, ψιλοκομμένες
75 γραμμάρια παρμεζάνα, τριμμένη
1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή
Λίγο φρέσκο βασιλικό
Αλατοπίπερο κατά βούληση
1. Αρχικά, κόψτε το κοτόπουλο σε μπουκιές και αλατοπιπερώστε τις. Ζεστάνετε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το βούτυρο και το λάδι και σοτάρετε το κοτόπουλο σε μονή στρώση μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα και να θωρακιστεί.
2. Ψιλοκόψτε τα κρεμμυδάκια και το σκόρδο. Προσθέστε τα στην κατσαρόλα και σοτάρετέ τα μαζί με το κοτόπουλο για περίπου ένα λεπτό, μέχρι να γυαλίσουν.
3. Ρίξτε το ζωμό και έπειτα προσθέστε την κρέμα γάλακτος .Σιγοβράστε για μερικά λεπτά και στη συνέχεια προσθέστε τις λιαστές ντομάτες και τη ρίγανη.
4. Μόλις πάρει μια βράση και έχει μειωθεί η σάλτσα, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέστε την παρμεζάνα. Δοκιμάστε τις γεύσεις, αλατοπιπερώστε και προσθέστε από πάνω φρέσκο βασιλικό.
5. Σερβίρετε το κρεμώδες κοτόπουλο με ρύζι, ζυμαρικά ή μια φρέσκια σαλάτα εποχής.
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