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Ανησυχητική εικόνα για τις συνήθειες των εφήβων στην Ελλάδα αποτυπώνει η έκθεση του ΟΟΣΑ «Health at a Glance: Europe 2026», που δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ, καπνίσματος και ατμίσματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Καθημερινή, το 59% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά τις τελευταίες 30 ημέρες, έναντι 44% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σύμφωνα με τα γενικότερα ευρήματα, τα θετικά νέα είναι πως το κάπνισμα κανονικών τσιγάρων έχει μειωθεί αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη ενώ ο αριθμός των νέων που έχουν καπνίσει έστω και μία φορά στη ζωή τους έχει μειωθεί στο μισό την τελευταία δεκαετία.

Αν και η κατανάλωση αλκοόλ παραμένει διαδεδομένη, είναι μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα, με την έρευνα να σημειώνει πως η μείωση είναι πιο έντονη μεταξύ των αγοριών, ενώ τα κορίτσια παρουσιάζουν μία πιο σταθερή τάση.

Αύξηση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο

Ωστόσο οι αναδυόμενες τάσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά δημιουργούν νέες ανησυχίες για την υγεία των νέων. Ειδικά για το κάπνισμα, εξακολουθεί να υπάρχει πρώιμη έναρξη, ιδίως μεταξύ των κοριτσιών, των οποίων τα ποσοστά σε ηλικία 13 ετών ή μικρότερη έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη ανησυχητική είναι η απότομη αύξηση του ηλεκτρονικού τσιγάρου μεταξύ των εφήβων, με τους ειδικούς να ανησυχούν για διπλή χρήση των παραδοσιακών και των ηλεκτρονικών τσιγάρων από τους νέους.

Τα στοιχεία από 32 χώρες για τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δείχνουν αύξηση από 14% σε 22% από το 2019 μέχρι σήμερα

Στην Ελλάδα από το 2019 παρουσιάζεται αύξηση, από 32,5% σε 35,2% στο κανονικό τσιγάρο και απότομη αύξηση από 35% σε 52% στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη μαζί με τη Σερβία.

Εύκολη πρόσβαση και στο αλκοόλ

Αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ, παρά τη γενικότερη μείωσή του, αυτό φαίνεται πως εξακολουθεί να είναι ευρέως προσβάσιμο, τη στιγμή που η πρόωρη έναρξη και η βαριά επεισοδιακή κατανάλωση εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές

Ειδικότερα τρεις στους τέσσερις μαθητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρούν ότι τα αλκοολούχα ποτά είναι αρκετά ή πολύ εύκολο να τα προμηθευτούν. Η αντίληψη για εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ από τους νέους είναι υψηλότερη στη Δανία (94%), τη Γερμανία (94%) και την Ελλάδα (92%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρονται στο Κόσοβο (42%) και την Ισλανδία (54%).

Τα κορίτσια φαίνεται πως προμηθεύονται πιο εύκολα το αλκοόλ σε σχέση με τα αγόρια κυρίως στη Λιθουανία, την Κύπρο και τη Λετονία.

Παυσίπονα για… ευφορία

Ως προς τα ναρκωτικά, στην Ελλάδα δεν παρατηρήθηκε αυξημένη χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα ψυχοδραστικών ουσιών και συνθετικών ναρκωτικών, ωστόσο φαίνεται πως είναι μία από τις χώρες μαζί με την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και την Ουκρανία όπου γίνεται αυξημένη χρήση παυσίπονων από τους νέους με στόχο την «ευφορία».

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