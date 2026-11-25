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Μπήκαμε σε μια περίοδο έντονου καιρικού ενδιαφέροντος, καθώς μετά από μέρες στασιμότητας οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη, μπερδεύοντας τον καιρό αλλά και εμάς. Ήδη οι βοριάδες κατέβασαν πολικές αέριες μάζες: οι βροχές έφυγαν, όμως το κρύο ήρθε και ο χειμώνας μάς χτύπησε ήδη την πόρτα, φέρνοντας παγετό τα ξημερώματα στα βόρεια! Από την Πέμπτη, ωστόσο, οι νοτιάδες επιστρέφουν, ανεβάζοντας ξανά τη θερμοκρασία στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ το βράδυ οι έντονες βροχές στα δυτικά και βόρεια προμηνύουν τη νέα κακοκαιρία που θα κλείσει βροχερό τον Νοέμβρη. Με διαρκείς εναλλαγές κλείνει ο Νοέμβρης: η θέρμανση άνοιξε, τα χειμερινά βγήκαν από τις ντουλάπες και μπροστά μας έρχεται ένα νέο βροχερό μέτωπο.

Τετάρτη: Πολικό κρύο τα ξημερώματα με παγετό στα ορεινά, ενίσχυση νοτιάδων στο Ιόνιο και τοπικές βροχές στα δυτικά

Για την Τετάρτη, ξεκινώντας από τα βόρεια, ο ήλιος θα εναλλάσσεται με παροδικά πυκνές νεφώσεις, ενώ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ο ήλιος θα κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές προς το βράδυ στα Βόρεια Επτάνησα και κυρίως στην Κέρκυρα, ενώ νοτιότερα λίγες ψιχάλες ίσως σημειωθούν στην Αιτωλοακαρνανία.

Κατεβαίνοντας προς τη Στερεά και την Εύβοια, περιμένουμε επίσης νεφώσεις, ενώ στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο ήλιος θα κυριαρχεί. Στην Πελοπόννησο οι νεφώσεις είναι πιθανό να δώσουν τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματά της. Τέλος, στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν ψιλόβροχα στα δυτικά του νησιού, την ώρα που στα Δωδεκάνησα θα έχουμε ηλιοφάνεια και στο Καστελόριζο παροδικά πυκνότερες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-δυτικές νοτιότερα έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιάδες θα ενισχύονται, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ το βράδυ στην περιοχή της Κέρκυρας.

Οι πολικές αέριες μάζες έχουν σκεπάσει τη χώρα μας, κάνοντας την πτώση της θερμοκρασίας ιδιαίτερα αισθητή: τα ξημερώματα θα σημειωθεί παγετός στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, με έντονο κρύο στα υπόλοιπα ορεινά. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουμε τους 11°C στη Θράκη, τους 12 με 14°C γενικά στα βόρεια και τους 15 με 17°C νοτιότερα.

Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει με συννεφιασμένο ουρανό και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί μέτριας έντασης και αργότερα θα στραφούν σε ασθενείς νοτιοανατολικούς, με το θερμόμετρο σε πτώση να κυμαίνεται από 7 έως 16°C. Ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό, όμως το κρύο θα «θερίζει», αφού τα ξημερώματα και το βράδυ ο υδράργυρος θα πέσει στους 0 με 2°C, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 12°C.

Πέμπτη: Επιστροφή των νοτιάδων, άνοδος της θερμοκρασίας και έντονες βροχές με καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά

Την Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει ξανά! Θα έχουμε νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και περισσότερη ηλιοφάνεια στις Κυκλάδες και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από νωρίς θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα δυτικά, οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν –με σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο και στα Βόρεια Επτάνησα– και τη νύχτα θα επεκταθούν και στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο οι νοτιάδες θα είναι πιο ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει: μετά το πρωινό κρύο με τιμές κοντά στο μηδέν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει τους 15°C στα βόρεια και τους 16 με 19°C νοτιότερα.

Η προοπτική για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή, η διαταραχή από τα δυτικά θα εξαπλώσει τις τοπικά έντονες βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να διατηρείται προσωρινά στα φυσιολογικά επίπεδα πριν από τη νέα μεγάλη πτώση του Σαββατοκύριακου.

Με απλά λόγια… κρύο σήμερα, ευχάριστες θερμοκρασίες μέχρι την Παρασκευή και μια νέα κακοκαιρία μπροστά μας για να κλείσει ο Νοέμβρης άκρως βροχερός!

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