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Στην Ιταλία δοκιμάζεται η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα νοκ άουτ, θέλοντας να βάλει τέλος στο σερί των τριών διαδοχικών ηττών από Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης.

Απέναντί της βρίσκεται μια ιδιαίτερα φορμαρισμένη Κόμο, η οποία εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της και έχει στις τάξεις της τον Τάσο Δουβίκα, που αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της. Οι Ιταλοί έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το εντυπωσιακό 9-1 επί της Λανς, ενώ η ΑΕΚ ποντάρει στην καλή εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα και κυρίως στην ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ, όταν προηγήθηκε με 2-1 πριν γνωρίσει την ήττα με 3-2.

Live η εξέλιξη του αγώνα:

61΄ Δοκάρι για την Κόμο, σε σουτ του Παζ μέσα από την περιοχή

57΄Γκολ για την Κόμο 1-0, με απίθανο σουτ του Μίγια εκτός περιοχής

43′ Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ! Κάθετη του Ρότα, ο Γκατσίνοβιτς σούταρε, ο Σάντσες απέκρουσε με δυσκολία, ο Ρότα πήρε το ριμπάουντ, σούταρε από το ύψος του πέναλτι, με τους αμυντικούς να απομακρύνουν.

28΄Πέναλτι για την Κόμο. Ο Μάγερ ανατρέπει τον Βάγε μέσα στην περιοχή και ο Ρόχας δείχνει την άσπρη βούλα. Κακή εκτέλεση του Ντα Κούνια, άουτ η μπάλα

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Κόμο (Σεσκ Φάμπρεγας): Σάντσες, Κούτο, Τσαλόμπα, Ραμόν, Βάλε, Μίγια, Περόνε, Ντα Κούνια, Παζ, Μπατούρινα, Δουβίκας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βιτάλις, Μάριν, Μάγερ, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Καϊρίνεν, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Ζίνι, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο.

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