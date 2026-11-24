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Λίγες ώρες μετά την απόφαση του εισαγγελέα να ανοίξουν τα κινητά για το σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… επιστρέφει με μια ανάρτηση αινιγματική.
Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έβγαλε μια σέλφι με μουσική υπόκρουση ένα τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη, στον οποίο έχει ιδιαίτερη αδυναμία.
Η επιλογή του τραγουδιού βέβαια αφήνει… σκέψεις για το ποιος μπορεί να είναι ο αποδέκτης του μηνύματος, καθώς στην ανάρτηση έβαλε να παίζει το τραγούδι «Παρ΄τον δρόμο τον αγύριστο»
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