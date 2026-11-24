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Η ειδική εκπομπή «Heal: A Princess of Wales Special» («Θεραπεία: Ένα αφιέρωμα στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας») έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στις 29 Νοεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) από το BBC One στις 18.40 (τοπική ώρα) – προσβάσιμο ήδη από τις 12.00 στο BBC iPlayer – και την επόμενη (30/11) στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) από το NBC.

Οι κάμερες ακολούθησαν την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, τον περασμένο Ιούνιο, καθώς ολοκλήρωνε την απαιτητική δοκιμασία «Three Peaks Challenge» – την ανάβαση, δηλαδή, στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες – για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού ιδρύματος Royal Marsden Cancer Charity.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το «Heal» εξερευνά «τη ζωή πέρα από τη διάγνωση και τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι βρίσκουν παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα απέναντι σε μια σοβαρή ασθένεια».

Στο ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Μπέντζι Τζάκσον και παραγωγή της Detail Films, παρουσιάζονται, επίσης, οι ιστορίες και άλλων ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η πριγκίπισσα είχε διαγνωστεί με μορφή καρκίνου το 2024, ωστόσο από το 2025 η νόσος βρίσκεται σε ύφεση.

«[Ο καρκίνος] αλλάζει το σώμα σου, σε αλλάζει σωματικά», αναφέρει η Κέιτ Μίντλετον στο τρέιλερ του φιλανθρωπικού ντοκιμαντέρ. «Υπάρχει, όμως, μια πολύ, πολύ βαθύτερη πτυχή σε όσα μετατοπίζει μέσα σου η διάγνωση του καρκίνου».

Σημειώνεται πως το φιλανθρωπικό ντοκιμαντέρ της πριγκίπισσας της Ουαλίας εκτός από το NBC θα μεταδοθεί επίσης την ίδια ημέρα στις 23:30 από το δίκτυο Bravo, ενώ από την 1η Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα streaming Peacock.

Όλα τα έσοδα από τη διανομή του αφιερώματος, το οποίο θα προβληθεί επίσης στην Αυστραλία την 1η Δεκεμβρίου και στον Καναδά στις 7 Δεκεμβρίου, θα διατεθούν στο Royal Marsden Cancer Charity, για την υποστήριξη ανθρώπων που ζουν με τον καρκίνο ή μετά από μια διάγνωση.

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