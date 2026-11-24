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Σημαντική δικαστική δικαίωση για τον Παναθηναϊκό, καθώς το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών που είχε επιβληθεί στην ομάδα για τα επεισόδια στον πέμπτο τελικό της περσινής σεζόν με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Με την απόφαση 72/24-11-2026, οι «πράσινοι» παίρνουν πίσω τους δύο βαθμούς και ανεβαίνουν στη δεύτερη θέση της Stoiximan GBL, φτάνοντας τους 15 βαθμούς και το ρεκόρ 7-1, μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής.

Μεγάλη είναι και η μείωση των χρηματικών ποινών. Συγκεκριμένα, ακυρώθηκε το πρόστιμο των 100.000 ευρώ για τα επεισόδια στη φυσούνα, ενώ το πρόστιμο που αφορούσε τον Κέντρικ Ναν μειώθηκε από τις 50.000 στις 10.000 ευρώ.

Έτσι, η συνολική οικονομική επιβάρυνση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός περιορίζεται από τις 150.000 στις 10.000 ευρώ.

Παραμένει η ποινή για τον Ολυμπιακό

Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών. Το ΑΣΕΑΔ είχε απορρίψει στις 12 Νοεμβρίου το σχετικό αίτημά του, μειώνοντας μόνο τα πρόστιμα από τις 150.000 στις 100.000 ευρώ.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τον πέμπτο τελικό της GBL για τη σεζόν 2025-2026, όταν η ένταση ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς μεταφέρθηκε στους διαδρόμους των αποδυτηρίων του ΣΕΦ.

Στις 6 Ιουλίου, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ είχε επιβάλει αφαίρεση δύο βαθμών και στις δύο ομάδες, για διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν μετά τον τελικό.

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