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Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχτηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, αποκαλύπτουν τα μηνύματα που αντάλλαξε μια γραμματέας με τον σύντροφό της.

Η γυναίκα φέρεται να περιέγραψε την κατάσταση του Μαζωνάκη μετά την κατάρρευσή του, ζητώντας επανειλημμένα από τον συνομιλητή της να μην αποκαλύψει τίποτα από όσα του μετέφερε.

Στα μηνύματα γίνεται αναφορά στη χορήγηση προποφόλης και αδρεναλίνης, στην αναζήτηση απινιδωτή, καθώς και στην άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επανειλημμένες εκκλήσεις της γραμματέως προς τον σύντροφό της να μην κοινοποιήσει τις πληροφορίες, καθώς και η αναφορά της σε επικοινωνία με δικηγόρο.

Τι αναφέρουν οι διάλογοι

Γραμματέας: Αγάπη, τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης, εδώ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν.

Σύντροφος: Το εννοείς; Πέθανε;

Γραμματέας: Είναι άσπρος, του κάναμε αδρεναλίνη, περιμένουμε ΕΚΑΒ. Είναι ηλίθια η τύπισσα.

Σύντροφος: Επικοινωνεί;

Γραμματέας: Όχι, τίποτα. Δεν μπορώ να γράφω, τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς, είναι κάτασπρος. Έχει πάθει μυδρίαση. Δεν ξέρω, προποφόλη λέει έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή.

Σύντροφος: Οξυγόνο του έβαλε;

Γραμματέας: Του κάνουν μαλάξεις, ήρθε το ΕΚΑΒ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγανε στον δικηγόρο και μου είπαν να μείνω εδώ. Πέθανε. Μην πεις τίποτα πουθενά από όσα σου είπα. Ορκίσου.

Σύντροφος: Ε, καλά, θα βγουν όλα στην τηλεόραση. Η γιατρός θα πάει για ανθρωποκτονία. Πάρε τον γιατρό και πες του να σου λέει ο δικηγόρος τι θα λες.

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