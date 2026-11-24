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Σφοδρή επίθεση στον Κώστα Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας, απαντώντας στην κριτική για τη διαχείριση των εργασιών μετά τη φονική έκρηξη στην οδό Λυσιστράτους, στην Πλάκα, και το εγκεκριμένο ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στο Action24, ο δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί ομόφωνα, με τη στήριξη και του προκατόχου του και της παράταξής του. «Ή είναι άσχετος ή είναι επικίνδυνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον ότι «σπεκουλάρει μια ιστορία που έχει νεκρούς».

Ο κ. Δούκας περιέγραψε ότι, μετά την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ο δήμος κλήθηκε από την Πυροσβεστική και τον εισαγγελέα να συνδράμει με εξειδικευμένα μηχανήματα. Προηγήθηκε η αναζήτηση επιζώντων και ακολούθησαν η περισυλλογή των σορών και η προσεκτική διαχείριση των μπαζών, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια.

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε η ανάγκη στερέωσης δύο γειτονικών διατηρητέων κτιρίων, τα οποία βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση.

Πώς κατανέμονται τα 2,8 εκατ. ευρώ και τι απαντά για την ανάθεση

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα 2,8 εκατ. ευρώ αποτελούν εγκεκριμένη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών, αναρτημένη στη Διαύγεια, και δεν συνιστούν ένα οριστικοποιημένο κόστος αποκατάστασης ενός κτιρίου.

Περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, όπως εξήγησε, αφορούν τις εργασίες περισυλλογής, διαχείρισης και απομάκρυνσης των μπαζών από το κατεστραμμένο κτίριο. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 1,6 εκατ. ευρώ, προορίζεται για την υποστύλωση των δύο διπλανών κτιρίων. Το ύψος της τελικής απορρόφησης παραμένει άγνωστο, καθώς εκπονείται η σχετική μελέτη, με εμπλοκή και του υπουργείου Πολιτισμού.

«Είναι όλα στη Διαύγεια», τόνισε, παραπέμποντας τον κ. Μπακογιάννη στα συναρμόδια υπουργεία για τυχόν απορίες. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι οι αποφάσεις έχουν εγκριθεί τόσο στη Δημοτική Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με θετική ψήφο της παράταξης του πρώην δημάρχου.

Για την επιλογή εργολάβου, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκε μητρώο με εξειδικευμένα μηχανήματα, βάσει των προδιαγραφών της Πυροσβεστικής και των αναγκών της επιχείρησης έκτακτης ανάγκης.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί απευθείας ανάθεσης, διερωτήθηκε εάν θα έπρεπε να διακοπεί η επιχείρηση και να αναμένεται ανοιχτός διαγωνισμός «6 με 8 μήνες», ενώ υπήρχαν νεκροί και εκκρεμούσαν επείγουσες εργασίες.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε, τέλος, ότι προέχει η ασφάλεια κατοίκων και διερχομένων, καθώς και η επαναλειτουργία του δρόμου. Όπως είπε, η περιοχή παραμένει επικίνδυνη λόγω της κατάστασης των κτιρίων και απαιτείται συντονισμός με το υπουργείο Πολιτισμού για την υποστύλωσή τους.

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