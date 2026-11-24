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«Δεν ήταν αυτός που νόμιζα», είναι μια ατάκα με την οποία η Τζέσικα Μπίελ (Jessica Biel) «καρφώνει» τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake) στο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «TIMBERLAKE» του Apple TV για τον πολυτάλαντο μουσικό καλλιτέχνη.

Στο «μικροσκόπιο» του τεσσάρων επεισοδίων ντοκιμαντέρ μπαίνει η προσωπική και η επαγγελματική ζωή του Τίμπερλεϊκ, με την πλατφόρμα streaming της Apple να έχει ανεβάσει το πρώτο trailer.

Η παραγωγή, η οποία περιγράφεται ως ένα «ωμό, στοχαστικό και αποκαλυπτικό πορτρέτο της ζωής και της καριέρας του πολυτάλαντου καλλιτέχνη και ειδώλου», φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του βραβευμένου με Όσκαρ Φίσερ Στίβενς (Fisher Stevens – «The Cove»).

Η σειρά ντοκιμαντέρ, που διατρέχει τρεις δεκαετίες μουσικής και ποπ κουλτούρας, περιλαμβάνει αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, καθώς και αποκλειστικές συνεντεύξεις του Τίμπερλεϊκ αλλά και μελών της οικογένειας, φίλων και συνεργατών του.

Το trailer ιντριγκάρει, ιδιαίτερα με τις φορτισμένες εξομολογήσεις, με τη σύζυγό του, Τζέσικα Μπίελ, να κλέβει τις εντυπώσεις. «Όταν τον γνώρισα, δεν ήταν καθόλου αυτός που νόμιζα», ακούγεται να λέει, προσθέτοντας με νόημα: «Νομίζω πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα».

Από την πλευρά του, ο Τίμπερλεϊκ δείχνει διατεθειμένος να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: «Ο κόσμος δεν πρόκειται να καταλάβει ποιος είμαι» και «αν θέλετε να με ρωτήσετε για συγκεκριμένα πράγματα, ας το κάνουμε».

Από την αναδρομή αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει η πολυσυζητημένη σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears). Αν και η ποπ σταρ δεν εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα στο trailer, ο δεσμός τους αναλύεται εκτενώς, με αναφορές στο «επίπεδο παράνοιας» που επικρατούσε γύρω από τη σχέση τους εκείνη την εποχή.

Η σειρά ντοκιμαντέρ «TIMBERLAKE» θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, με διπλό επεισόδιο. Το τρίτο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στις 18 Δεκεμβρίου , ενώ το τέταρτο επεισόδιο θα προβληθεί την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου.

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