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Η ώρα του δύσκολου συμβιβασμού για το Κίεβο φαίνεται να πλησιάζει, καθώς η κόπωση της Ουκρανίας και οι περιορισμένες δυνατότητες της Δύσης να επιβάλει τους όρους της στη Μόσχα επαναφέρουν δυναμικά το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας.

Σε αυτή τη γραμμή κινείται η ανάλυση του αμερικανικού περιοδικού Foreign Affairs, με τίτλο «It’s Time to Settle With Russia», η οποία υποστηρίζει ότι η συνέχιση του πολέμου ενδέχεται να οδηγήσει την Ουκρανία σε ακόμη δυσμενέστερη θέση.

Η βασική παραδοχή είναι ότι η στρατηγική της δυτικής πίεσης δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι κυρώσεις δεν ανάγκασαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να εγκαταλείψει τους πολεμικούς του στόχους, ενώ η στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια αποφασιστική ανατροπή στο μέτωπο. Αντίθετα, η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες συνέχισης της πολεμικής προσπάθειας, αξιοποιώντας το πληθυσμιακό της μέγεθος, την πολεμική βιομηχανία και τις οικονομικές της σχέσεις με χώρες εκτός της Δύσης.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την άποψη ότι η Ουκρανία καλείται να εξετάσει με μεγαλύτερο ρεαλισμό τις προοπτικές μιας διαπραγματευτικής διευθέτησης. Το ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο η ανακατάληψη των χαμένων εδαφών, αλλά και η αποφυγή μιας περαιτέρω αποδυνάμωσης της χώρας, σε έναν πόλεμο που έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες, οικονομικές και δημογραφικές απώλειες.

Εδαφικές παραχωρήσεις, ΝΑΤΟ και κυρώσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Η πρόταση που παρουσιάζεται στην ανάλυση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για το Κίεβο, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές υποχωρήσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η αποδοχή εδαφικών απωλειών και η επιβολή περιορισμών στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.

Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα θα μπορούσε να αποδεχθεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ενώ η Δύση θα εξέταζε τη σταδιακή χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία. Πρόκειται για μια λογική ανταλλαγμάτων, η οποία επιχειρεί να μετατρέψει τη σημερινή στρατιωτική πραγματικότητα σε μια νέα πολιτική ισορροπία.

Ωστόσο, μια τέτοια συμφωνία δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η αποδοχή των ρωσικών εδαφικών κερδών θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ασφάλεια, καθώς θα ενίσχυε την αντίληψη ότι η χρήση στρατιωτικής ισχύος μπορεί τελικά να αποφέρει πολιτικά και εδαφικά οφέλη.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας. Χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προστασία της Ουκρανίας, μια συμφωνία θα μπορούσε να αποδειχθεί απλώς μια προσωρινή ανακωχή, δίνοντας στη Ρωσία χρόνο να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να επανέλθει με νέες απαιτήσεις.

Η Ευρώπη φοβάται μια ειρήνη που μπορεί να προετοιμάσει τον επόμενο πόλεμο

Η συζήτηση αφορά πλέον άμεσα και την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται μπροστά σε ένα σύνθετο στρατηγικό δίλημμα. Από τη μία πλευρά επιθυμεί τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που επιβαρύνει την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνοχή της. Από την άλλη, δεν μπορεί να αγνοήσει ότι μια συμφωνία με όρους που θα ενισχύουν τη ρωσική θέση ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει συνολικά την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το ενδεχόμενο η Ουκρανία να βρεθεί μετά τον πόλεμο στρατιωτικά αποδυναμωμένη και χωρίς αξιόπιστες εγγυήσεις αποτροπής. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε πρόσθετες ανησυχίες για τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, οι οποίες θεωρούν ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν περιορίζεται αναγκαστικά στα σημερινά μέτωπα.

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