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Το παιχνίδι GTA δεν προκαλεί… πονοκέφαλο μόνο στην ελληνική κυβέρνηση εξαιτίας του γνωστού βίντεο. Ένας 16χρονος συνελήφθη στη Φλόριντα των ΗΠΑ και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση με φονικό όπλο, καθώς φέρεται να κυνήγησε τη μητέρα του κρατώντας ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, επειδή εκείνη του είχε πάρει την κονσόλα Xbox και δεν τον άφηνε να παίξει το παιχνίδι αυτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην κομητεία Βολούσια, όταν οι Αρχές κλήθηκαν να διερευνήσουν καταγγελία για απειλές και εκφοβισμό της οικογένειας από τον ανήλικο, σύμφωνα με την Daily Mail.

O 16χρονος φέρεται να είχε απειλήσει τα μέλη της οικογένειάς του, ενώ είχε εκβιάσει συγγενικά του πρόσωπα και είχε προειδοποιήσει ότι θα προκαλούσε κακό στα κατοικίδιά τους.

Το αλυσοπρίονο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βολούσια έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του εργαλείου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Πρόκειται για ηλεκτρικό αλυσοπρίονο μπαταρίας της εταιρείας Greenworks, με λάμα μήκους 18 ιντσών.

Μετά τη σύλληψή του, ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Οικογενειακών Πόρων της Βολούσια, προκειμένου να λάβει υποστήριξη.

Η υπόθεση και η αναφορά στο GTA VI

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto VI,.

Το παιχνίδι διαδραματίζεται στη φανταστική πόλη Βάις Σίτι, μια εκδοχή του Μαϊάμι, και έχει στο επίκεντρο δύο βασικούς χαρακτήρες, τον Τζέισον Ντουβάλ και τη Λουσία Καμίνος, οι οποίοι εμπλέκονται σε μια εγκληματική ιστορία.

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