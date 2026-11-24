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Ο Στέλιος Πέτσας εξαπέλυσε «πυρά» εντός των… τειχών για την διαχείριση της υπόθεσης Λιάκου.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Κontra δεν έκρυψε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι σκανδαλώδεις υποθέσεις στελεχών της κυβέρνησης συνεχίζουν να απασχολούν την επικαιρότητα.

«Εγώ βλέπω καθημερινά επεισόδια για αυτό το θέμα. Δεν μου αρέσει που υπάρχει για τέταρτη μέρα σήμερα, πέμπτη αυτή η συζήτηση. Νομίζω θα πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση και περιμένω να τελειώσει άμεσα. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι θα περιμένω και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να τελειώσει αυτή η υπόθεση» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος για το αν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ήδη ο Βαγγέλης Λιάκος, σχολίασε ότι «δεν θα πω εγώ τι θα κάνει ένας μέλος της κυβέρνησης. Αυτό είναι θέμα του πρωθυπουργού να αποφασίζει και του ίδιου του ενδιαφερόμενου. Δεν θα κάνω εγώ προτροπή σε κανέναν τι θα κάνει. Έχουμε ψηφίσει στη Βουλή πριν λίγες μέρες ένα πακέτο στήριξης της ελληνικής κοινωνίας 2,2 δις και συζητάμε όλες τις τελευταίες μέρες για τα ζητήματα υφυπουργών της κυβέρνησης».

Ο Πέτσας προειδοποίησε μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα… απασχολήσει κι άλλο. «Σας λέω πεντακάθαρα, εμένα δεν μου αρέσει. Θα κάνω λίγη υπομονή και πιστεύω ότι αυτό θα τελειώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε δει το τελευταίο επεισόδιο».

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