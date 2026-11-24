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Υπό το βάρος της πρόσφατης αποχώρησης των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων που είχαν έλθει στην Ελλάδα προκειμένου να εκπονήσουν μελέτη για τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχεται στις 4 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, και δημάρχους της περιοχής για το ζήτημα αυτό.

Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η σύσκεψη έχει χαρακτήρα ενημέρωσης και σχεδιασμού.Υπενθυμίζεται ότι η ολλανδική εταιρεία HVA, πέραν της αποχώρησής της, διεκδικεί και το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ η αντιπολίτευση είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για το θέμα, καταλογίζοντάς της «ναυάγιο».

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