«Άστραψε» ο Κουρέτας για τους Ολλανδούς ειδικούς που εγκατέλειψαν τη Θεσσαλία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πέρασε στα ψιλά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Θυμάστε που η κυβέρνηση πριν από περίπου δύο χρόνια είχε ανακοινώσει ότι θα εγκατασταθούν στη Θεσσαλία ειδικοί μηχανικοί από την Ολλανδία, οι οποίοι και θα εκπονούσαν μελέτη για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να μην αντιμετωπίσει ξανά η Περιφέρεια φαινόμενα όπως αυτά μετά την κακοκαιρία Daniel;

Ε, φαίνεται ότι οι Ολλανδοί ήλθαν, είδαν και… απήλθαν, με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα να ρίχνει τις ευθύνες για την εξέλιξη αυτή στην κυβέρνηση.

Μιλώντας στον ρ/σ ΝΕΟ 103,3, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είπε κατ’ αρχάς ότι «δεν υπήρχε λόγος να έρθουν οι Ολλανδοί. Οι Έλληνες μπορούν καλύτερα», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι η αποχώρησή τους από την Περιφέρεια είχε επί της ουσίας γίνει εδώ και καιρό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα η καθυστέρηση στη δημοπράτησή τους δεν μπορεί να αποδοθεί στην ολλανδική πλευρά, λέγοντας ότι «δεν φταίνε οι Ολλανδοί, φταίει το υπουργείο» και προσθέτοντας ότι επί 25 χρόνια η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν διέθετε αντιπλημμυρικές μελέτες.

Κερασάκι στην τούρτα; Η εξώδικη διεκδίκηση από πλευράς Ολλανδών ποσού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.

Το οποίο ελληνικό Δημόσιο αναφέρει ότι οι ανάδοχοι δεν έχουν παραδώσει το σύνολο των πρόσθετων μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση και οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την εξόφλησή τους, ενώ οι Ολλανδοί ισχυρίζονται ότι δεν τους παρασχέθηκαν εγκαίρως τα αναγκαία δεδομένα από τις ελληνικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών.

Εν ολίγοις, μύλος…

Διαβάστε επίσης:

Δεν πιστεύουν οι πολίτες ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια



Ο Δένδιας, οι στολές και το… μετρό

Το ΕΚΑΒ απαντά στην Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή στο «Γεννηματάς» – «Η επιλογή του νοσοκομείου έγινε βάσει επιχειρησιακών και ιατρικών κριτηρίων»