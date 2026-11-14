search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 19:13
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2464
12/11/2026
14.11.2026 17:51

«Άστραψε» ο Κουρέτας για τους Ολλανδούς ειδικούς που εγκατέλειψαν τη Θεσσαλία

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2464
12/11/2026
14.11.2026 17:51
kouretas_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πέρασε στα ψιλά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Θυμάστε που η κυβέρνηση πριν από περίπου δύο χρόνια είχε ανακοινώσει ότι θα εγκατασταθούν στη Θεσσαλία ειδικοί μηχανικοί από την Ολλανδία, οι οποίοι και θα εκπονούσαν μελέτη για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να μην αντιμετωπίσει ξανά η Περιφέρεια φαινόμενα όπως αυτά μετά την κακοκαιρία Daniel;

Ε, φαίνεται ότι οι Ολλανδοί ήλθαν, είδαν και… απήλθαν, με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα να ρίχνει τις ευθύνες για την εξέλιξη αυτή στην κυβέρνηση.

Μιλώντας στον ρ/σ ΝΕΟ 103,3, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είπε κατ’ αρχάς ότι «δεν υπήρχε λόγος να έρθουν οι Ολλανδοί. Οι Έλληνες μπορούν καλύτερα», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι η αποχώρησή τους από την Περιφέρεια είχε επί της ουσίας γίνει εδώ και καιρό.

Παράλληλα, επισήμανε ότι για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα η καθυστέρηση στη δημοπράτησή τους δεν μπορεί να αποδοθεί στην ολλανδική πλευρά, λέγοντας ότι «δεν φταίνε οι Ολλανδοί, φταίει το υπουργείο» και προσθέτοντας ότι επί 25 χρόνια η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν διέθετε αντιπλημμυρικές μελέτες.

Κερασάκι στην τούρτα; Η εξώδικη διεκδίκηση από πλευράς Ολλανδών ποσού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.

Το οποίο ελληνικό Δημόσιο αναφέρει ότι οι ανάδοχοι δεν έχουν παραδώσει το σύνολο των πρόσθετων μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση και οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την εξόφλησή τους, ενώ οι Ολλανδοί ισχυρίζονται ότι δεν τους παρασχέθηκαν εγκαίρως τα αναγκαία δεδομένα από τις ελληνικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών.

Εν ολίγοις, μύλος…

Διαβάστε επίσης:

Δεν πιστεύουν οι πολίτες ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια

Ο Δένδιας, οι στολές και το… μετρό

Το ΕΚΑΒ απαντά στην Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή στο «Γεννηματάς» – «Η επιλογή του νοσοκομείου έγινε βάσει επιχειρησιακών και ιατρικών κριτηρίων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kapitwlio-dimokratikoi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε το «μπλε κύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές – Στους Δημοκρατικούς και η Αλάσκα

7164745 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια της κυβέρνησης για τον χαμό δύο πυροσβεστών σε πυρκαγιά στο Ζεφύρι – Μητσοτάκης: «Το γεγονός υπενθυμίζει το μέγεθος της προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος»

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Πήγε να εξαπατήσει ηλικιωμένη με AI και αυτή τον κλείδωσε στο δωμάτιο μαζί με τον άντρα της (Video)

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορεί να περιμένει άλλο»

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στην Αιτωλοακαρνανία: Τον απείλησε με όπλο και τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι – Στο νοσοκομείο Λευκάδας το θύμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

apopombes_ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά... 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφθηκαν από το 2019 ως σήμερα

abu dhabi synomilies – new
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και απομάκρυνση βάσεων από τη Βαλτική βάζει στο τραπέζι η Ρωσία - Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης

Greece
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ μετά τον διεθνή διασυρμό της Ελλάδας από την Ολλανδία με 7-0 (Photos)

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 19:13
kapitwlio-dimokratikoi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε το «μπλε κύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές – Στους Δημοκρατικούς και η Αλάσκα

7164745 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια της κυβέρνησης για τον χαμό δύο πυροσβεστών σε πυρκαγιά στο Ζεφύρι – Μητσοτάκης: «Το γεγονός υπενθυμίζει το μέγεθος της προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος»

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Πήγε να εξαπατήσει ηλικιωμένη με AI και αυτή τον κλείδωσε στο δωμάτιο μαζί με τον άντρα της (Video)

1 / 3