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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2464
12/11/2026
14.11.2026 17:41

Δεν πιστεύουν οι πολίτες ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2464
12/11/2026
14.11.2026 17:41
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Αν η κυβέρνηση χρειαζόταν άλλο ένα «καμπανάκι», ότι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει – και εφαρμόζει – για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δεν πείθουν ούτε τους ψηφοφόρους της, η δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon αποτέλεσε αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν «rude awakening» (σε ελεύθερη μετάφραση, απότομο ξύπνημα).

Τι προκύπτει από τα στοιχεία της δημοσκόπησης; Ότι το 75,8% των πολιτών δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα και ότι το 40,6% θεωρεί τις πολιτικές της κυβέρνησης ως τον κυριότερο λόγο για την ακρίβεια σήμερα.

Απότομο ξύπνημα, κουβάς με παγωμένο νερό, πείτε το όπως θέλετε. Η ουσία είναι ότι οι πολίτες δεν πείθονται και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει ρότα και μάλιστα ταχέως. Τα νούμερα, πάντως, αυτό δείχνουν…

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