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13.11.2026 16:52

Συνάντηση των 6 δημάρχων που έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη για απόσυρση του συντελεστή δόμησης

13.11.2026 16:52
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Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου με τους έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα, που αντιδρούν στο ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Την αντίθεσή τους αυτή με το σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης, την εξέφρασαν με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι δήμαρχοι Μάριος Ψυχάλης (Λυκόβρυσης-Πεύκης), Βασίλης Ξυπολητάς (Κηφισιάς), Παναγιώτης Μανούρης (Νέας Ιωνίας), Ηλίας Αποστολόπουλος (Παπάγου-Χολαργού), Χαράλαμπος Μπονάτσος (Φιλοθέης-Ψυχικού) και Συμεών Ρούσσος (Χαλανδρίου).

Κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα με τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, συζήτησαν εκτενώς όλες τις παραμέτρους, αλλά και τη νομική πλευρά, αντάλλαξαν απόψεις και κατέληξαν και πάλι πως υπάρχει συμφωνία ως προς τις θέσεις τους, τις οποίες θα θέσουν σε συνάντηση που θα ζητήσουν να έχουν με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, την ερχόμενη εβδομάδα.

Θυμίζουμε πως στην επιστολή τους οι έξι δήμαρχοι ζητούν την απόσυρση της συγκεκριμένης μελέτης από τη διαδικασία διαβούλευσης και την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση, με τη συμμετοχή των δήμων.

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