Ισπανία: Δικαστικό μπλόκο στη νεοναζιστική Núcleo Nacional – Αναστολή λειτουργίας, «λουκέτο» στα social και κατάσχεση όπλων – Οι δεσμοί με τα τάγματα Αζόφ στην Ουκρανία

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Την πλήρη αναστολή της δραστηριότητας της νεοναζιστικής οργάνωσης Núcleo Nacional, διέταξε η ισπανική Δικαιοσύνη μετά τη σύλληψη 14 μελών της σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε επτά επαρχίες της χώρας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε το κλείσιμο των γραφείων της σε Μαδρίτη, Μπούργος και Βαγιαδολίδ, καθώς και ο αποκλεισμός του περιεχομένου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

La jueza ordena el cese total de actividad a Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes.https://t.co/HqkWPZlPC1 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 12, 2026

Κατά τις έρευνες, η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας κατέσχεσε περισσότερα από 20 πυροβόλα όπλα, μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, μαχαίρια, ηλεκτρικούς εκκενωτές (taser), πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδους, ασπίδες και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέλη της οργάνωσης ταξίδεψαν τον περασμένο Αύγουστο στην Ουκρανία, όπου φέρονται να έλαβαν στρατιωτική και παραστρατιωτική εκπαίδευση από μέλη των ακροδεξιών Ταξιαρχιών Αζόφ που είναι ενταγμένες επίσημα στον κρατικό στρατό της Ουκρανίας.

Σκοπός τους, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν να μεταφέρουν τις γνώσεις αυτές στην Ισπανία και να προετοιμάσουν αυτό που περιέγραφαν ως «ένοπλη εξέγερση».

14 συλλήψεις, μπλόκο στα social media και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, έπειτα από έρευνα της Γενικής Επιτροπής Πληροφοριών της Εθνικής Αστυνομίας. Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας, μεταξύ των οποίων στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στη Μαδρίτη.

Πέντε συλλήψεις έγιναν στη Μαδρίτη, τρεις στην Αστούριας, δύο στο Βαγιαδολίδ και από μία στη Γουαδαλαχάρα, την Ποντεβέδρα, το Μπούργος και το Αλικάντε.

La investigació policial contra el grup neonazi Núcleo Nacional ha destapat com l'organització captava menors, adoctrinava adolescents i els implicaven en accions violentes.



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Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η δικαστής του Πρωτοδικείου της Χιχόν διέταξε την πλήρη παύση των δραστηριοτήτων της οργάνωσης, την αναστολή λειτουργίας και τη σφράγιση των γραφείων της στις τρεις πόλεις, καθώς και τον αποκλεισμό του ψηφιακού περιεχομένου των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διατάχθηκε επίσης η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της.

Παράλληλα, η οργάνωση κλήθηκε να λογοδοτήσει ως νομικό πρόσωπο, ενώ στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αφαίρεση των διαβατηρίων τους, η απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία και η υποχρέωση να παρουσιάζονται κάθε εβδομάδα στις δικαστικές αρχές.

Οι ερευνώμενες πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, σύσταση παράνομης ένωσης, υποκίνηση σε μίσος και παράνομη κατοχή όπλων. Οι κατηγορίες είναι προσωρινές και η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η παραστρατιωτική εκπαίδευση στην Ουκρανία με τα τάγματα Αζόφ – Επαφές με ανάλογες οργανώσεις σε 20 χώρες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της δικογραφίας σχετικά με τις διεθνείς διασυνδέσεις της Núcleo Nacional.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, μέλη της οργάνωσης ταξίδεψαν τον Αύγουστο στην Ουκρανία, όπου φέρονται να εκπαιδεύτηκαν από τα τάγματα Αζόφ, αποκτώντας στρατιωτικές γνώσεις και εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες μάχης ιδιαίτερα στον αστικό ιστό.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι επιδίωκαν να μεταφέρουν την τεχνογνωσία αυτή σε άλλα μέλη της οργάνωσης στην Ισπανία.

La Policía Nacional ha intervenido más de 20 armas de fuego, munición, armas blancas y táseres en una operación contra Núcleo Nacional con 14 detenidos. Además, la jueza ha ordenado el cese total de la actividad de la organización y el cierre de sus sedes. pic.twitter.com/Ns9CCP9P8F — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) November 12, 2026

Η αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την παρουσία τους στην Ουκρανία, στα οποία εμφανίζονταν με αλεξίσφαιρα γιλέκα και στρατιωτικό εξοπλισμό, χειριζόμενοι και πυροβολώντας όπλο που φαίνεται να είναι τύπου AK-47.

Στη δικαστική απόφαση γίνεται επίσης αναφορά σε επαφές της οργάνωσης με έως και 20 εξτρεμιστικές οργανώσεις από 14 χώρες.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η αμερικανική Patriot Front, η γαλλική Red Angers και οι Ταξιαρχίες Αζόφ στην Ουκρανία.

Κατά την εκτίμηση των ισπανικών αρχών, το ταξίδι στην Ουκρανία δεν είχε μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπούσε στην απόκτηση γνώσεων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την οργάνωση βίαιων ενεργειών και την προετοιμασία ένοπλης εξέγερσης στην Ισπανία.

Οι στρατολογήσεις των ανηλίκων και οι σχεδιασμοί για επιθέσεις

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ένα οργανωμένο δίκτυο προσέλκυσης και ιδεολογικής χειραγώγησης νέων, ακόμη και ανηλίκων.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που δημοσίευσε το ισπανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE, οι αστυνομικοί εντόπισαν, έπειτα από την ανάλυση κινητών τηλεφώνων, μια ομάδα επικοινωνίας με περισσότερα από 40 μέλη, στην οποία κυριαρχούσαν ναζιστικά σύμβολα και συνθήματα.

Στην ομάδα συμμετείχαν νέοι ηλικίας από 14 έως 22 ετών, ενώ οι ερευνητές εκτιμούν ότι ορισμένοι από τους ανηλίκους είχαν στρατολογηθεί από ενήλικο μέλος του ακροδεξιού χώρου, το οποίο επέβαλλε αυστηρή εσωτερική πειθαρχία.

🔴 Núcleo Nacional: Un arsenal y planes de un "alzamiento armado".#Mañaneros13N pic.twitter.com/tC72ExNdfJ — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) November 13, 2026

Περίπου 20 μέλη της συγκεκριμένης νεανικής ομάδας φέρονται να συμμετείχαν παράλληλα σε ευρύτερη ομάδα επικοινωνίας της Núcleo Nacional, στοιχείο που, σύμφωνα με τη δικογραφία, τεκμηριώνει την άμεση σύνδεση των δύο δικτύων.

Η δικαστής περιγράφει την οργάνωση ως παραστρατιωτικού χαρακτήρα, με σαφή ιεραρχία και πυραμιδική δομή.

Στην απόφασή της κάνει λόγο για συστηματική προώθηση του μίσους, των διακρίσεων και της ιδεολογικά υποκινούμενης βίας.

Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε επίσης σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον συγκεκριμένων προσώπων.

Τα μέλη φέρονται να εντόπιζαν πιθανούς στόχους, να συγκέντρωναν πληροφορίες και φωτογραφίες τους και να οργάνωναν επιθέσεις, τις οποίες αποκαλούσαν «νυχτερινές εξορμήσεις για κυνήγι».

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