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13.11.2026 17:05

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον φέρεται να προηγείται στην «κούρσα» για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

13.11.2026 17:05
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Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναδεικνύεται ως το φαβορί στην κούρσα για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον Μάθιου Μπελόνι, πρώην συντάκτη του The Hollywood Reporter και δικηγόρο στον χώρο του θεάματος, οι ευνοϊκοί όροι του συμβολαίου που, όπως λέει, έχουν προσφερθεί στον Πάτινσον υποδηλώνουν ότι ο ηθοποιός, ο οποίος αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στους κινηματογράφους με το θρίλερ ριάλιτι-εγκλήματος Primetime, είναι η προτιμώμενη επιλογή του στούντιο Amazon MGM για τον ρόλο.

Σύμφωνα με τον Μπελόνι, ενώ άλλοι ηθοποιοί στη λίστα ήταν υποχρεωμένοι να δεσμευτούν για τέσσερις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, το συμβόλαιο του Πάτινσον προέβλεπε τρεις – και προσέφερε μια πολύ μεγαλύτερη (μη καθορισμένη) αμοιβή. Σύμφωνα με τον Μπελόνι, «αυτό υποδηλώνει ότι το στούντιο είναι πρόθυμο να θυσιάσει κάτι για να αποκτήσει ένα «επώνυμο» αστέρι για να πρωταγωνιστήσει στο πιο σημαντικό franchise του».

Η διαδικασία επιλογής ηθοποιών για τη νέα ταινία του James Bond, την 26η της επίσημης σειράς, έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, με δημοσιεύματα της βιομηχανίας να υποδηλώνουν ότι τρεις ηθοποιοί – ο Κάλουμ Τέρνερ, ο Τζακ Λοουντεν και ο Τζος Ο’ Κόνορ – ήταν στη λίστα των παραγωγών και δύο εβδομάδες αργότερα ότι δύο άλλοι, ο Πάτινσον και ο Νίκολας Χουλτ, ήταν επίσης στο στόχαστρο.

Σε κάθε υποψήφιο θα έχουν προσφερθεί όροι πριν ξεκινήσει η δοκιμαστική διαδικασία – αυτό που ο Μπελόνι αποκαλεί «δοκιμαστικές συμφωνίες» – και ο Μπελόνι υποθέτει ότι οι παραγωγοί δεν πρέπει να ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με την αρχική λίστα των τριών υποψηφίων, ώστε να επιτραπεί σε πιο καθιερωμένα ονόματα να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το Bond 26 θα είναι η πρώτη ταινία που θα γυρίσει ο νέος ιδιοκτήτης της σειράς, η Amazon MGM, η οποία έχει τον «δημιουργικό έλεγχο» του franchise μετά την σύναψη συμφωνίας με τους προηγούμενους παραγωγούς της, την Eon, το 2025. Οι παραγωγοί David Heyman και Amy Pascal επιβλέπουν το project, ενώ ο Ντενί Βιλνέβ του Dune θα σκηνοθετήσει και ο Στίβεν Νάιττων Peaky Blinders θα γράψει το σενάριο.

Αφού συμμετείχε σε μια σειρά από επιτυχημένα franchise, όπως τα Twilight, Harry Potter, The Batman και Dune, καθώς και εμφανίστηκε σε αναγνωρισμένα δράματα όπως τα Bel Ami, Cosmopolis, The Lost City of Z και The Lighthouse, ο Πάτινσον είναι ο πιο γνωστός από τους υποψηφίους – κάτι που πιθανότατα θα ήταν εναντίον του αν η Eon είχε ακόμα τον έλεγχο. Ο Μπελόνι υποστηρίζει ότι στο τρέχον τοπίο των μέσων ενημέρωσης, αυτό μπορεί να μην ισχύει πλέον: «Κανένα franchise δεν είναι πλέον αλεξίσφαιρο – όλα είναι ευάλωτα και τα περισσότερα μπορούν να βοηθηθούν από ένα στοιχείο προστιθέμενης αξίας, όπως ένας καθιερωμένος σταρ».

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