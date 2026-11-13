Θάλεια Ματίκα: «Θέλω τα παιδιά μου να είναι υγιή σωματικά και ψυχικά και ας γίνουν κακοί άνθρωποι» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο άγχος και την αγωνία που νιώθει ως μητέρα αναφέρθηκε η Θάλεια Ματίκα, επισημαίνοντας ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της να είναι υγιή σωματικά και ψυχικά, ακόμα και «αν γίνουν κακοί άνθρωποι», όπως είπε.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός μίλησε αναλυτικά για την καθημερινότητα με τον γιο, την κόρη της και τον σύζυγό της Τάσο Ιορδανίδη, δηλώνοντας τυχερή για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει.

«Θέλω τα παιδιά μου να είναι υγιή και σωματικά και ψυχικά. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ας γίνουν κακοί άνθρωποι και ας είναι υγιείς. Όσο μεγαλώνεις έρχεσαι αντιμέτωπος με όλο αυτό το πράγμα της φθοράς του ανθρώπου, ακούς διάφορα πράγματα που σε επηρεάζουν όταν είσαι νέος και νιώθεις άτρωτος και αυτό το πράγμα εμένα με στοιχειώνει, δεν θέλω. Έχω και γονεϊκά θέματα, όπως όλοι, και επειδή αυτό αρχίζει και γίνεται ένα φορτίο. Και επειδή όσο έχεις έναν μεγάλο κύκλο αρχίζεις και ακούς πράγματα και μαθαίνεις, οπότε πλέον αυτή η ευχή που ακούγεται τετριμμένη, είναι μία ευχή πραγματική από ένα σημείο και μετά. Η υγεία και η ψυχική υγεία, είναι πολύ σημαντικό γιατί το προσπερνάμε. Αυτό και τίποτα άλλο» ανέφερε, αρχικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι επιθυμία της είναι να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της, αναγνωρίζοντας πως θα κάνει και λάθη ως μητέρα

«Ο γιος μου θα γίνει 14 τον Ιανουάριο, η κόρη μου μόλις έγινε 10. Προσπαθώ όσο μπορώ ως μαμά να είμαι παρούσα, όσο με κρατούν οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου. Προσπαθώ να είμαι με τα παιδιά, να τα βοηθάω και με τα μαθήματα και με όλα. Χάνω την ψυχραιμία μου, όπως όλες οι μαμάδες, κάποιες φορές, με επαναφέρουν τα παιδιά μου. Μπορεί να μου πουν “μαμά τώρα κάνεις σαν τρελή” και το καταλαβαίνω κι εγώ ότι το κάνω, έχουν δίκιο. Θα αφήσουμε όλοι τραύματα στα παιδιά μας, έτσι δεν είναι; Κι εμάς δεν μας άφησαν οι γονείς μας; Δεν γίνεται, λες κι εγώ θα τα στιγματίσω κάπου, δεν είμαι τέλεια. Αλλά θα την πω τη συγγνώμη μου, θα κάνω πίσω» είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι και η ηλικία πιστεύω. Η μαμά μου ήταν πολύ πιο νέα όταν μας είχε σε αυτές τις ηλικίες. Η κόπωση των ετών έρχεται, δεν μπορείς να την αποφύγεις. Λόγω του κυνηγητού της καριέρας, οι γυναίκες αρχίσαμε να κάνουμε παιδιά μεγαλύτερες, το οποίο είναι θεμιτό, αλλά από την άλλη, η φύση που ορίζει να είσαι πιο νέος, κάτι ξέρει. Εγώ, δηλαδή, νιώθω την κόπωση την ψυχική, δεν είμαι όπως όταν ήμουν 30 και 35. Το συζητάω πολύ και με τις φίλες μου που είμαστε όλες σε παρόμοια κατάσταση. Βλέπω ότι είναι όλες στην ίδια θέση. Πιστεύω ότι πρέπει οι γυναίκες να είμαστε ψυχικά ήρεμες οι ίδιες πρώτα και πρέπει να ζητάμε πράγματα, βοήθεια μέσα στο σπίτι και να μην το παίζουμε σούπερ ήρωες. Εγώ δεν είμαι σε καμία περίπτωση σούπερ ήρωας. Δεν θέλω να αποδείξω ότι είμαι η καλύτερη μαμά, μαγείρισσα, γυναίκα, η πιο όμορφη, η πιο σέξι. Λέω “δεν μπορώ, δε θέλω”. Η οικογένεια βέβαια αυτό δεν το σέβεται γιατί για κάποιο λόγο η γυναίκα είναι το κέντρο του σπιτιού. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό» πρόσθεσε.

Όσο για τον «αυστηρό» γονέα στην οικογένεια, η Θάλεια Ματίκα υπογραμμίζει ότι αυτός ο ρόλος ανήκει στην ίδια.

«Ο Τάσος είναι ο καλός. Όπως είναι οι άντρες συνήθως, που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες της γονεϊκότητας στα μικροπράγματα. Πάντα λέω εγώ “όχι” κι αυτός λέει “ναι” πριν ακούσει τι θέλουν και τσακωνόμαστε. Πλέον δεν τσακώνομαι, έχω παραιτηθεί και από αυτό» σημείωσε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός δήλωσε πλήρης σε αυτή τη φάση της ζωής της, υπογραμμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή ήταν σίγουρη για τον άνθρωπο που επέλεξε να έχει δίπλα της.

«Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο δε θα άλλαζα τίποτα. Είμαι πολύ πλήρης. Είναι ένα λαχείο που το τράβηξα και βγήκε. Πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια καλή επιλογή για να πορευτώ. Έχω μία θεωρία ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και η κακοτοπιά από την αρχή φαίνεται» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: «Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας, θλιβερή η απουσία της – Μιλούσαμε μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά δεν ήξερα τίποτα» (Video)

Ελένη Ράντου: Η έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της και η συγκίνηση πάνω στη σκηνή (Video)

Τα διαφορετικά γενέθλια του Καρόλου και η «μυστική» ηχογράφηση με τον Έλτον Τζον (videos)