Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: «Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας, θλιβερή η απουσία της – Μιλούσαμε μέχρι τελευταία στιγμή, αλλά δεν ήξερα τίποτα» (Video)

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Στον θάνατο της Μάρως Κοντού αναφέρθηκε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός ότι οι δυο τους είχαν στενές σχέσεις και επικοινωνούσαν συχνά, ο ίδιος δεν γνώριζε τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η ηθοποιός.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική τους πορεία και τη συνεργασία τους στον κινηματογράφο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μαζί ξεκίνησαν τη ζωή τους.

«Η Μάρω ήταν μία από τις καλύτερές μου φίλες, σπουδαία συνάδελφος, μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας. Ήταν θλιβερή η απουσία της. Μέχρι τελευταία στιγμή τηλεφωνιόμασταν, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Μου ήρθε ξαφνικό» είπε αρχικά, ενώ ερωτηθείς αν θα δυσκολευτεί, πλέον, να παρακολουθήσει την ταινία «Η δε Γυνή να Φοβείται τον Άντρα», στην οποία οι δυο τους είχαν συμπρωταγωνιστήσει με τεράστια επιτυχία, ο ηθοποιός τόνισε πως δεν συνηθίζει να βλέπει τις ταινίες όπου συμμετείχε.

«Δεν βλέπω τις ταινίες μου. Δεν έχω κανέναν λόγο να κάτσω να τις δω» είπε.

Τέλος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για τον τρόπο ζωής του, επισημαίνοντας ότι στα 92 του χρόνια, αντλεί ενέργεια από όσα κάνει καθημερινά, φροντίζοντας να παραμένει δραστήριος.

«Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος παίρνει ζωή από την ενέργεια, από αυτό που κάνει. Την ηλικία μου τη λέω πάντα, είμαι 92».

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