Έρευνα EUDA για τα ναρκωτικά: Υπέρ της θεραπείας και της πρόληψης για τις εξαρτήσεις δηλώνουν οι Έλληνες

Takeaways by to pontiki AI Η πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης αντί της τιμωρίας.

Οι Έλληνες πολίτες θεωρούν τη χρήση και τη διακίνηση ουσιών σοβαρό πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για την εμπλοκή ανηλίκων σε κυκλώματα διακίνησης.

Σε θέματα δημόσιας υγείας, η κύρια ανησυχία εστιάζεται στις ψυχικές επιπτώσεις της χρήσης, στην υπερδοσολογία και στα λοιμώδη νοσήματα, καταγράφοντας υψηλότερα ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων στην Ελλάδα τάσσεται υπέρ της θεραπείας και της υποστήριξης των χρηστών που έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, προκρίνοντας αυτή την επιλογή έναντι της φυλάκισης.

Παρά την υποστηρικτική στάση απέναντι στους χρήστες, παραμένουν επιφυλάξεις σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό θα αποδεχόταν τον γάμο ενός χρήστη με μέλος της οικογένειάς του.

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Την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης αντί της τιμωρίας αναδεικνύει η πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA).

Τα ελληνικά ευρήματα, τα οποία παρουσίασε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ), βασίζονται σε δείγμα 3.011 πολιτών ηλικίας 15 ετών και άνω στην Ελλάδα, επί συνόλου 95.883 συμμετεχόντων στην Ευρώπη (76.766 στην ΕΕ-27).

Η πλειονότητα των πολιτών αντιλαμβάνεται το ζήτημα των ναρκωτικών ως οξύ πρόβλημα στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, το 66% θεωρεί τη χρήση ουσιών σοβαρό ή πολύ σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή του και το 64% εκφράζει την ίδια άποψη για τη διακίνηση, ποσοστά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (60% και για τα δύο). Παράλληλα, το 46% στην Ελλάδα διαπιστώνει αύξηση της διακίνησης την τελευταία πενταετία (49% στην ΕΕ-27).

Σε επίπεδο δημόσιας ασφάλειας, η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά την εμπλοκή ανηλίκων στη χρήση και τη στρατολόγησή τους από κυκλώματα διακίνησης, με το 38% στην Ελλάδα να την ιεραρχεί ως κορυφαίο κίνδυνο, έναντι 30% στην ΕΕ-27.

Ως προς τη διαθεσιμότητα, το 48% θεωρεί εύκολη την πρόσβαση σε κάνναβη εντός 24 ωρών, το 31% σε κοκαΐνη (35% στην ΕΕ-27) και το 27% σε Έκσταση/MDMA (32% στην ΕΕ-27).

Για το καθεστώς της ψυχαγωγικής κάνναβης, το 44% τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης και το 33% υπέρ της ρύθμισης, έναντι 38% και 32% αντίστοιχα στην Ευρώπη.

Οι επιπτώσεις στην υγεία και προτεραιότητα στην επανένταξη

Στον τομέα της δημόσιας υγείας, η κύρια ανησυχία εστιάζει στις ψυχικές επιπτώσεις της χρήσης, όπως τα ψυχωτικά επεισόδια και η αυτοκτονικότητα (45% έναντι 39% στην ΕΕ-27). Ακολουθούν η υπερδοσολογία με 34% (24% στην ΕΕ-27) και τα λοιμώδη νοσήματα, όπως ο HIV και οι ιογενείς ηπατίτιδες, με 24% (15% στην ΕΕ-27). Η Ελλάδα καταγράφει μάλιστα το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ανησυχίας στην ΕΕ-27 για τους δύο τελευταίους κινδύνους.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χρήσης, οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στην υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων ώστε να επιστρέψουν στην εργασία και την καθημερινότητά τους (57% έναντι 43% στην ΕΕ-27), επίδοση δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη μετά την Κύπρο (58%).

Επίσης, η πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης συγκεντρώνει στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό υποστήριξης στην ΕΕ (49% έναντι 39%), μαζί με την Κροατία, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Θεραπεία αντί φυλάκισης

Απέναντι στα κυκλώματα παραγωγής και διακίνησης, η κοινή γνώμη ζητά:

ενίσχυση της αστυνομικής δράσης (47%),

αυστηρότερα μέτρα κατά των διακινητών (38%)

εξάρθρωση των δικτύων (36%).

Αντίθετα, για τα άτομα που κάνουν χρήση και έρχονται αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη, το 63% προκρίνει τη θεραπεία και την υποστήριξη αντί της ποινής (45% στην ΕΕ-27), κατατάσσοντας τη χώρα δεύτερη μετά την Κύπρο (65%). Μόλις το 15% επιλέγει τη φυλάκιση, έναντι 31% ευρωπαϊκά.

Ωστόσο, αυτή η υποστηρικτική στάση συνοδεύεται από σοβαρές επιφυλάξεις σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή ενώ το 40% δηλώνει ότι θα αποδεχόταν ένα άτομο που κάνει χρήση ως γείτονα (31% στην ΕΕ-27), μόλις το 18% θα αποδεχόταν τον γάμο του με μέλος της οικογένειας (19% στην ΕΕ-27).

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