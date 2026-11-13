search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:13
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

13.11.2026 11:42

Έρευνα EUDA για τα ναρκωτικά: Υπέρ της θεραπείας και της πρόληψης για τις εξαρτήσεις δηλώνουν οι Έλληνες

13.11.2026 11:42
apexartisi
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης αντί της τιμωρίας.
  • Οι Έλληνες πολίτες θεωρούν τη χρήση και τη διακίνηση ουσιών σοβαρό πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για την εμπλοκή ανηλίκων σε κυκλώματα διακίνησης.
  • Σε θέματα δημόσιας υγείας, η κύρια ανησυχία εστιάζεται στις ψυχικές επιπτώσεις της χρήσης, στην υπερδοσολογία και στα λοιμώδη νοσήματα, καταγράφοντας υψηλότερα ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
  • Η πλειονότητα των ερωτηθέντων στην Ελλάδα τάσσεται υπέρ της θεραπείας και της υποστήριξης των χρηστών που έρχονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, προκρίνοντας αυτή την επιλογή έναντι της φυλάκισης.
  • Παρά την υποστηρικτική στάση απέναντι στους χρήστες, παραμένουν επιφυλάξεις σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό θα αποδεχόταν τον γάμο ενός χρήστη με μέλος της οικογένειάς του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης αντί της τιμωρίας αναδεικνύει η πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA).

Τα ελληνικά ευρήματα, τα οποία παρουσίασε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ), βασίζονται σε δείγμα 3.011 πολιτών ηλικίας 15 ετών και άνω στην Ελλάδα, επί συνόλου 95.883 συμμετεχόντων στην Ευρώπη (76.766 στην ΕΕ-27).

Η πλειονότητα των πολιτών αντιλαμβάνεται το ζήτημα των ναρκωτικών ως οξύ πρόβλημα στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, το 66% θεωρεί τη χρήση ουσιών σοβαρό ή πολύ σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή του και το 64% εκφράζει την ίδια άποψη για τη διακίνηση, ποσοστά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (60% και για τα δύο). Παράλληλα, το 46% στην Ελλάδα διαπιστώνει αύξηση της διακίνησης την τελευταία πενταετία (49% στην ΕΕ-27).

Σε επίπεδο δημόσιας ασφάλειας, η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά την εμπλοκή ανηλίκων στη χρήση και τη στρατολόγησή τους από κυκλώματα διακίνησης, με το 38% στην Ελλάδα να την ιεραρχεί ως κορυφαίο κίνδυνο, έναντι 30% στην ΕΕ-27.

Ως προς τη διαθεσιμότητα, το 48% θεωρεί εύκολη την πρόσβαση σε κάνναβη εντός 24 ωρών, το 31% σε κοκαΐνη (35% στην ΕΕ-27) και το 27% σε Έκσταση/MDMA (32% στην ΕΕ-27).

Για το καθεστώς της ψυχαγωγικής κάνναβης, το 44% τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης και το 33% υπέρ της ρύθμισης, έναντι 38% και 32% αντίστοιχα στην Ευρώπη.

Οι επιπτώσεις στην υγεία και προτεραιότητα στην επανένταξη

Στον τομέα της δημόσιας υγείας, η κύρια ανησυχία εστιάζει στις ψυχικές επιπτώσεις της χρήσης, όπως τα ψυχωτικά επεισόδια και η αυτοκτονικότητα (45% έναντι 39% στην ΕΕ-27). Ακολουθούν η υπερδοσολογία με 34% (24% στην ΕΕ-27) και τα λοιμώδη νοσήματα, όπως ο HIV και οι ιογενείς ηπατίτιδες, με 24% (15% στην ΕΕ-27). Η Ελλάδα καταγράφει μάλιστα το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ανησυχίας στην ΕΕ-27 για τους δύο τελευταίους κινδύνους.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χρήσης, οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στην υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων ώστε να επιστρέψουν στην εργασία και την καθημερινότητά τους (57% έναντι 43% στην ΕΕ-27), επίδοση δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη μετά την Κύπρο (58%).

Επίσης, η πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης συγκεντρώνει στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό υποστήριξης στην ΕΕ (49% έναντι 39%), μαζί με την Κροατία, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Θεραπεία αντί φυλάκισης

Απέναντι στα κυκλώματα παραγωγής και διακίνησης, η κοινή γνώμη ζητά:

  • ενίσχυση της αστυνομικής δράσης (47%),
  • αυστηρότερα μέτρα κατά των διακινητών (38%)
  •  εξάρθρωση των δικτύων (36%).

Αντίθετα, για τα άτομα που κάνουν χρήση και έρχονται αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη, το 63% προκρίνει τη θεραπεία και την υποστήριξη αντί της ποινής (45% στην ΕΕ-27), κατατάσσοντας τη χώρα δεύτερη μετά την Κύπρο (65%). Μόλις το 15% επιλέγει τη φυλάκιση, έναντι 31% ευρωπαϊκά.

Ωστόσο, αυτή η υποστηρικτική στάση συνοδεύεται από σοβαρές επιφυλάξεις σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή ενώ το 40% δηλώνει ότι θα αποδεχόταν ένα άτομο που κάνει χρήση ως γείτονα (31% στην ΕΕ-27), μόλις το 18% θα αποδεχόταν τον γάμο του με μέλος της οικογένειας (19% στην ΕΕ-27).

Διαβάστε επίσης:

Διήμερη αιμοδοσία στην Ιατρική Σχολή με τη συμμετοχή εκατοντάδων φοιτητών

ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από COVID-19 και γρίπη σε μία εβδομάδα – Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι εισαγωγές

Ερευνα PaRIS: Μόνο ένας στους τρεις ασθενείς εμπιστεύεται το σύστημα υγείας – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dora-bakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: Καμία ανησυχία για το καλώδιο, θα γίνει ενημέρωση με… διπλωματικό τρόπο – Το άδεισμα σε Γκιλφόιλ και… Τσαβδαρίδη (Audio)

PAIDIKI XARA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δεκαδικό που έγινε «τάση»

gerapetritis fintan 89- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ελιγμός του Φιντάν έφερε ήρεμα νερά στο καλώδιο: Από την άδεια στη γραπτή ενημέρωση και πώς η Τουρκία κατοχύρωσε τις διεκδικήσεις από την πίσω πόρτα

lekkas new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τον σεισμό στην Κρήτη: «Ομαλή η ακολουθία, σημαντικό το εστιακό βάθος των 32 χιλιομέτρων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:13
dora-bakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: Καμία ανησυχία για το καλώδιο, θα γίνει ενημέρωση με… διπλωματικό τρόπο – Το άδεισμα σε Γκιλφόιλ και… Τσαβδαρίδη (Audio)

PAIDIKI XARA
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Το δεκαδικό που έγινε «τάση»

1 / 3