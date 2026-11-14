Ο Δένδιας, οι στολές και το… μετρό

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Μια μάλλον παράδοξη απόφαση του ΓΕΕΘΑ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα στρατιωτικά στελέχη υποχρεώνονται πλέον να προσέρχονται και να αποχωρούν από το Πεντάγωνο φορώντας τη στολή τους, αντί να αλλάζουν στα γραφεία τους, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Το επιχείρημα περί ασφάλειας, πάντως, έχει ενδιαφέρον: Πόσο ασφαλές είναι να κυκλοφορούν ένστολοι στρατιωτικοί μέσα σε γεμάτα βαγόνια του μετρό; Και πόσο πρακτικό είναι να μετακινούνται καθημερινά με τη στολή τους;

Ο Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα (στην Καθημερινή), όχι μόνο δεν προτίθεται να ανακαλέσει την απόφαση, αλλά θεωρεί ζήτημα ουσίας να κυκλοφορούν ένστολα τα στελέχη στο στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν η ασφάλεια του Πενταγώνου ενισχύεται από τις στολές ή από τον αποτελεσματικό έλεγχο όσων μπαινοβγαίνουν. Γιατί άλλο η στρατιωτική πειθαρχία και άλλο να μετατρέπεται η καθημερινή μετακίνηση σε… παρέλαση.

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