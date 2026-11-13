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13.11.2026 22:04

Το ΕΚΑΒ απαντά στην Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή στο «Γεννηματάς» – «Η επιλογή του νοσοκομείου έγινε βάσει επιχειρησιακών και ιατρικών κριτηρίων»

13.11.2026 22:04
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Την επίσημη τοποθέτηση του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι η επιλογή του νοσοκομείου βασίστηκε αποκλειστικά σε επιχειρησιακά και ιατρικά κριτήρια. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αιχμές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία είχε θέσει υπό αμφισβήτηση το εάν το «Γεννηματάς» βρισκόταν σε εφημερία την Πέμπτη, 12/11.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΑΒ, η κλήση για το περιστατικό κατεγράφη στις 12:21, ώρα κατά την οποία το νοσοκομείο βρισκόταν σε πρωινή εφημερία, η οποία είχε ξεκινήσει στις 08:00 και ολοκληρωνόταν στις 14:30. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το «Γεννηματάς» δεχόταν επείγοντα περιστατικά μέσω ασθενοφόρων.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για την αξιολόγηση της κατάστασης της προϊσταμένης ήταν απαραίτητη η εξέτασή της από παθολόγο, καρδιολόγο και νευρολόγο. Το νοσοκομείο «Γεννηματάς» κρίθηκε ως η πλησιέστερη κατάλληλη υγειονομική μονάδα που διέθετε τις συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι το ΕΚΑΒ διαψεύδει «όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας».

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