Το ΕΚΑΒ απαντά στην Κωνσταντοπούλου για τη διακομιδή στο «Γεννηματάς» – «Η επιλογή του νοσοκομείου έγινε βάσει επιχειρησιακών και ιατρικών κριτηρίων»

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Την επίσημη τοποθέτηση του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι η επιλογή του νοσοκομείου βασίστηκε αποκλειστικά σε επιχειρησιακά και ιατρικά κριτήρια. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αιχμές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία είχε θέσει υπό αμφισβήτηση το εάν το «Γεννηματάς» βρισκόταν σε εφημερία την Πέμπτη, 12/11.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΑΒ, η κλήση για το περιστατικό κατεγράφη στις 12:21, ώρα κατά την οποία το νοσοκομείο βρισκόταν σε πρωινή εφημερία, η οποία είχε ξεκινήσει στις 08:00 και ολοκληρωνόταν στις 14:30. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το «Γεννηματάς» δεχόταν επείγοντα περιστατικά μέσω ασθενοφόρων.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για την αξιολόγηση της κατάστασης της προϊσταμένης ήταν απαραίτητη η εξέτασή της από παθολόγο, καρδιολόγο και νευρολόγο. Το νοσοκομείο «Γεννηματάς» κρίθηκε ως η πλησιέστερη κατάλληλη υγειονομική μονάδα που διέθετε τις συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες.

Και το ΕΚΑΒ εξέδωσε Δελτίο Τύπου για το χθεσινό περιστατικό διαψεύδοντας όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας:



«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2026

ΕΚΑΒ: Διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής νοσοκομείου κατά τη διακομιδή

επείγοντος περιστατικού

Με… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 13, 2026

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι το ΕΚΑΒ διαψεύδει «όλες τις ανοησίες και τα ψέματα αυτής της απαράδεκτης κυρίας».

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