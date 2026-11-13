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13.11.2026 19:00

Η απάντηση Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου για την εφημερία του «Γεννηματάς»

13.11.2026 19:00
adonis georgiadis

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Για ασύστολα ψεύδη από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κάνει λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ότι το νοσοκομείο Γεννηματάς δεν εφημέρευε την Πέμπτη (12/11) και ως εκ τούτου η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε εκεί από το ΕΚΑΒ κατ’ εντολήν του υπουργού Υγείας.

Με ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την απουσία του στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, για να εξαπολύσει κατηγορίες εναντίον του από το βήμα της Βουλής, χαρακτηρίζοντάς «Γκαίμπελς της κυβέρνησης».
 Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας, παραθέτοντας και τον πίνακα με τις εφημερίες της Πέμπτης (12/11), ανέφερε ότι το «Γεννηματάς» εφημέρευε για το ΕΚΑΒ και  η προϊσταμένη δεν βρέθηκε εκεί λόγω προσωπικής του παρέμβασης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη


«Κατά την κυρία Πρόεδρο χθες δεν εφημέρευε το «Γεννηματά» και εκεί πήγε το ΕΚΑΒ την άτυχη προϊσταμένη που έπεσε πάνω της, μετά από δική μου παρέμβαση λόγω της παρουσίας της κας Ματίνας Παγώνη. Μόνον που χθες εφημέρευε κανονικά το “Γεννηματά” για το ΕΚΑΒ το οποίο τις ίδιες ώρες πήγε και πολλά άλλα περιστατικά και εγώ ενημερώθηκα όταν η κυρία προϊσταμένη είχε ήδη μεταφερθεί εκεί. Ψέματα, συνωμοσιολογίες και λάσπη για να μην ζητήσει συγγνώμη και να υποστεί τις συνέπειες της αισχρούς της συμπεριφοράς. Σας παραθέτω την επίσημη ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τις χθεσινές εφημερίες».

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