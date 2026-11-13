Πόλεμος ανακοινώσεων για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων – «Μεθόδευση Κακλαμάνη» λέει το ΠΑΣΟΚ, «κυβίστηση» απαντά η κυβέρνηση

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Σε μετωπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η υπόθεση της επιλογής νέου επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και την αποχή της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την ψηφοφορία.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «μεθόδευση Κακλαμάνη», υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν συνέχισε τη συνεδρίαση του περασμένου Απριλίου, κατά την οποία, όπως ισχυρίζεται, είχε διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή της υποψήφιας που είχε προταθεί για την Αρχή, αλλά προχώρησε σε νέα διαδικασία, καταθέτοντας διαφορετική πρόταση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για θεσμική ασυνέπεια και μικροκομματικούς χειρισμούς, καθώς επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία για τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, παρότι, όπως επισημαίνει, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν την υποψηφιότητά του εξαιρετική.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται, επομένως, τόσο η νομιμότητα και η θεσμική συνέχεια της διαδικασίας όσο και η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε έναν υποψήφιο που είχε προηγουμένως στηρίξει.

ΠΑΣΟΚ: «Δεν νομιμοποιήσαμε τη μεθόδευση Κακλαμάνη»

Μέσω κοινοβουλευτικών πηγών, το ΠΑΣΟΚ απάντησε στις αιτιάσεις του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για την αποχή του από τη σημερινή ψηφοφορία.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι δεν αποδέχθηκε τη νέα διαδικασία, καθώς θεωρεί ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων που είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο και να τεθούν σε ψηφοφορία οι υποψηφιότητες που είχαν κατατεθεί τότε.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Απριλίου είχε ήδη διαμορφωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή της κυρίας Συγγούνα στη θέση της Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία, όπως αναφέρει, είχε προτείνει ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκδοχή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος της Βουλής διέκοψε τη συνεδρίαση αντί να προχωρήσει στην ψηφοφορία, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τότε την ενέργεια αυτή «πραξικοπηματική».

Σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Νέα Δημοκρατία επανήλθε με νέα πρόταση, χωρίς να δώσει εξηγήσεις για όσα είχαν προηγηθεί, ενώ το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στη συνέχιση της προηγούμενης συνεδρίασης.

«Γι’ αυτό και αρνήθηκε να νομιμοποιήσει με τη συμμετοχή του τη σημερινή μεθόδευση», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι κοινοβουλευτικές πηγές του κόμματος.

Παράλληλα, επιχειρούν να αποσυνδέσουν την αποχή από το πρόσωπο του καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, υποστηρίζοντας ότι «δεν πρόκειται για ζήτημα προσώπων», αλλά για ζήτημα σεβασμού των θεσμών και της δημοκρατίας.

Το σχόλιο των κοινοβουλευτικών πηγών του ΠΑΣΟΚ καταλήγει με σαφείς αιχμές προς τον πρωθυπουργό:

«Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει ως προς το πρόσωπο και τη διαδικασία

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για το αδιέξοδο στην επιλογή νέου επικεφαλής της Αρχής, κάνοντας λόγο για ανεξήγητη αλλαγή στάσης και θεσμική κυβίστηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε καταγγείλει νωρίτερα ότι το ΠΑΣΟΚ, με την αποχή του, αρνήθηκε να στηρίξει έναν υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν, τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη.

Όπως επισημαίνει, ο κ. Δερβιτσιώτης είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, με το κόμμα να θεωρεί τότε ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να ηγηθεί μιας Ανεξάρτητης Αρχής.

Σήμερα, όμως, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην τον στηρίξει για την προεδρία μιας άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, παρότι ο ίδιος είχε θέσει υποψηφιότητα και για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε, μάλιστα, ότι και η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και είχε γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διπλή αντίφαση, τόσο ως προς το πρόσωπο όσο και ως προς τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή νέου Προέδρου, ενώ η θέση παραμένει κενή από τον Ιούνιο του 2025.

«Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια αντιπολίτευση που να συμβάλλει στην πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό της και όχι μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει.

Κυβερνητικές πηγές: «Εξαιρετική υποψηφιότητα» ο Δερβιτσιώτης, σύμφωνα με τον ίδιο τον Δουδωνή

Στη συνέχεια, κυβερνητικές πηγές επανήλθαν με αναλυτική απάντηση, βάζοντας στο κάδρο και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο κ. Δουδωνής λέει σήμερα τα ακριβώς αντίθετα από όσα υποστήριζε με θέρμη στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις πριν από την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, ενώ τον κατηγορούν ότι αντιφάσκει και ως προς τη στάση του κόμματός του στη διαδικασία επιλογής Προέδρου της Αρχής.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή των γεγονότων:

1. Τον περασμένο Απρίλιο, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες από το Σύνταγμα κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για την εκλογή επικεφαλής σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές. Για τον λόγο αυτό διέκοψε τη συνεδρίαση, δηλώνοντας ότι θα επανέλθει είτε με την ίδια είτε με άλλη πρόταση.

2. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε προσέλθει στη συνεδρίαση, κατόπιν συμφωνίας με την αξιωματική αντιπολίτευση, με προτάσεις για τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, κατά τη διάρκειά της, το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία, παρουσιάζοντας διαφορετικό υποψήφιο και ζητώντας οι δύο εκλογές να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά.

3. Στην ίδια συνεδρίαση, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές, ο Παναγιώτης Δουδωνής είχε χαρακτηρίσει την υποψηφιότητα του Άλκη Δερβιτσιώτη «εξαιρετική», σημειώνοντας ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των καταλληλότερων για τη θέση επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής. Ο καθηγητής είχε καταθέσει υποψηφιότητα τόσο για τον Συνήγορο του Πολίτη όσο και για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

4. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρότεινε εκ νέου τον κ. Δερβιτσιώτη, αυτή τη φορά για την προεδρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επικαλούμενη την ανάγκη να καλυφθεί η συγκεκριμένη θέση, καθώς η θητεία του προηγούμενου Προέδρου έχει λήξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

5. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τελικά να απέχει από την ψηφοφορία, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει εξαιρετική την υποψηφιότητα του κ. Δερβιτσιώτη.

Οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «πρωτοφανή θεσμική κυβίστηση», αλλά και για προσβολή στο πρόσωπο ενός εξαίρετου πανεπιστημιακού.

Καταλήγουν, δε, με αιχμές για τον θεσμικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρέθηκε «από σπόντα» στη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του και όχι να περνά κάτω ακόμη και από τον ήδη χαμηλό πήχη που θέτει το ίδιο.

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